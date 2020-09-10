Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Yellow Cat
6.0
Kinoafisha Films Yellow Cat
6.0

Yellow Cat

, 2020
Sary mysyq
Kazakhstan, France / Comedy, Drama / 18+
Poster of Yellow Cat
6.0

Cast

Azamat Nigmanov
Azamat Nigmanov
Kermek
Kamila Nugmanova
Eva
Sanzhar Madi
Sanzhar Madi
Zhambas
Yerzhan Zhamankulov
Bozoy
Erken Gubashev
Erken Gubashev
Baldyr
Arslan Akubaev
Kubych
Konstantin Kozlov
Store Manager
Adema Yerzhanova
Cashier
Aydos Karayev
Electrician #1
Talgat Sydybekov
Electrician #2
Director Adilkhan Yerzhanov
Writer Inna Smailova, Adilkhan Yerzhanov
Composer Ivan Sintsov, Alim Zairov
Cast and Crew

Film details

Country Kazakhstan / France
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2020
Online premiere 4 September 2021
World premiere 10 September 2020
Production Arizona Productions, Kazakhfilm Studios, Short Brothers
Also known as
Sary mysyq, Yellow Cat, Gelbe Katze, Kollane kass, Sarı Kedi, Zheltaya koshka, Żółty kot, Желтая кошка, Сары мысық, 影癡亡命癲涯路, 我倆還有明天, 野路狂奔, Жёлтая кошка, 노랑 고양이

Film rating

6.0
Rate 10 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Yellow Cat

The Gentle Indifference of the World
The Gentle Indifference of the World Drama
2018, Kazakhstan
6.0
A Dark-Dark Man
A Dark-Dark Man Crime, Drama
2019, Kazakhstan / France
6.0
Summer of Changsha
Summer of Changsha Crime
2019, China
5.0
Land of Ashes
Land of Ashes Drama
2019, Argentina
6.0
Bisbee '17
Bisbee '17 Documentary, Western
2018, USA
6.0
Jacky in the Kingdom of Women
Jacky in the Kingdom of Women Comedy
2014, France
6.0
Ya ne vernus
Ya ne vernus Drama
2013, Russia / Finland / Estonia / Belarus
6.0
Boy Atbaya
Boy Atbaya Drama
2019, Kazakhstan
6.0
Ademoka's Education
Ademoka's Education Drama, Comedy
2022, Kazakhstan
6.0
Goliaf
Goliaf Drama
2022, Kazakhstan
7.0
Assault
Assault Drama
2022, Russia / Kazakhstan
5.0
The Plague at the Karatas Village
The Plague at the Karatas Village Drama
2016, Kazakhstan
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
The Amazing Digital Circus: The Last Act
The Amazing Digital Circus: The Last Act
2026, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy, Detective, Sci-Fi, Horror, Drama
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more