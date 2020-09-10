Similar films for Yellow Cat
The Gentle Indifference of the World Drama
2018, Kazakhstan
6.0
A Dark-Dark Man Crime, Drama
2019, Kazakhstan / France
6.0
Summer of Changsha Crime
2019, China
5.0
Land of Ashes Drama
2019, Argentina
6.0
Bisbee '17 Documentary, Western
2018, USA
6.0
Jacky in the Kingdom of Women Comedy
2014, France
6.0
Ya ne vernus Drama
2013, Russia / Finland / Estonia / Belarus
6.0
Boy Atbaya Drama
2019, Kazakhstan
6.0
Ademoka's Education Drama, Comedy
2022, Kazakhstan
6.0
Goliaf Drama
2022, Kazakhstan
7.0
Assault Drama
2022, Russia / Kazakhstan
5.0
The Plague at the Karatas Village Drama
2016, Kazakhstan
5.0