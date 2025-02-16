ProductionWarner Bros., Stanley Kubrick Productions, Hobby Films
Also known as
Eyes Wide Shut, Ojos bien cerrados, De Olhos Bem Fechados, 大開眼戒, Acis plaši aizvērtas, Cu ochii larg inchisi, EWS, Gözü Tamamen Kapalı, Les yeux grands fermés, Mắt Nhắm Hờ, Oči širom zatvorene, Oczy szeroko zamknięte, Plačiai užmerktos akys, Rhapsody, S shiroko zakritimi glazami, Silmad pärani kinni, Široko zaprte oči, Široko zatvorené oči, Sjón er sögu ríkari, Spalující touha, Spaľujúca vášeň, Tágra zárt szemek, Traumnovelle, Μάτια ερμητικά κλειστά, Із широко заплющеними очима, С широко закрытыми глазами, Широко затворени очи, Широм затворених очију, عيون مغلقة على اتساعها, 아이즈 와이드 셧, アイズ ワイド シャット, 大开眼戒, 紧闭双眼, Gözleri Tamamen Kapalı, Gözləri Sıxıca Qapalı, 大开眼界, Լայն փակված աչքերով