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Poster of Eyes Wide Shut
7.7
Kinoafisha Films Eyes Wide Shut
7.7

Eyes Wide Shut

, 1999
Eyes Wide Shut
USA, Great Britain / Drama, Mystery, Thriller / 18+
Poster of Eyes Wide Shut
7.7

Cast

Tom Cruise
Tom Cruise
Dr. William Harford
Nicole Kidman
Nicole Kidman
Alice Harford
Madison Eginton
Helena Harford
Sydney Pollack
Sydney Pollack
Victor Ziegler
Todd Field
Nick Nightingale
Jackie Sawiris
Roz
Leslie Lowe
Illona
Peter Hans Benson
Bandleader
Michael Doven
Ziegler's Secretary
Sky du Mont
Sandor Szavost
Director Stanley Kubrick
Writer Stanley Kubrick, Frederic Raphael, Arthur Schnitzler
Composer Jocelyn Pook
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 2 hours 39 minutes
Production year 1999
World premiere 13 July 1999
Release date
19 December 2019 Russia 18+
2 September 1999 Argentina
5 August 1999 Australia
8 September 1999 Belgium
3 September 1999 Brazil
4 July 2000 Bulgaria
16 July 1999 Canada
13 July 2000 Czechia
24 September 1999 Denmark
9 September 1999 Dominican Republic
15 October 1999 Finland
15 September 1999 France
8 September 1999 Germany
9 September 1999 Great Britain
1 October 1999 Greece
23 September 1999 Hong Kong
18 November 1999 Hungary
17 September 1999 Iceland
10 September 1999 Ireland
23 September 1999 Israel
1 October 1999 Italy
31 July 1999 Japan
13 July 1999 Kazakhstan
1 December 2024 Latvia N16
15 September 1999 Malta
3 September 1999 Mexico
2 September 1999 Netherlands
5 August 1999 New Zealand
17 September 1999 Norway
26 November 1999 Poland
10 September 1999 Portugal
23 September 1999 Singapore
4 November 1999 Slovakia
14 October 1999 Slovenia
10 September 1999 South Africa
2 September 2000 South Korea
17 September 1999 Spain
17 September 1999 Sweden
9 September 1999 Switzerland
10 September 1999 Taiwan
22 October 1999 Turkey
16 July 1999 USA
13 July 1999 Ukraine
10 September 1999 Uruguay
MPAA R
Budget $65,000,000
Worldwide Gross $162,517,900
Production Warner Bros., Stanley Kubrick Productions, Hobby Films
Also known as
Eyes Wide Shut, Ojos bien cerrados, De Olhos Bem Fechados, 大開眼戒, Acis plaši aizvērtas, Cu ochii larg inchisi, EWS, Gözü Tamamen Kapalı, Les yeux grands fermés, Mắt Nhắm Hờ, Oči širom zatvorene, Oczy szeroko zamknięte, Plačiai užmerktos akys, Rhapsody, S shiroko zakritimi glazami, Silmad pärani kinni, Široko zaprte oči, Široko zatvorené oči, Sjón er sögu ríkari, Spalující touha, Spaľujúca vášeň, Tágra zárt szemek, Traumnovelle, Μάτια ερμητικά κλειστά, Із широко заплющеними очима, С широко закрытыми глазами, Широко затворени очи, Широм затворених очију, عيون مغلقة على اتساعها, 아이즈 와이드 셧, アイズ ワイド シャット, 大开眼戒, 紧闭双眼, Gözleri Tamamen Kapalı, Gözləri Sıxıca Qapalı, 大开眼界, Լայն փակված աչքերով

Film rating

7.7
Rate 17 votes
7.5 IMDb
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Updated 16 February 2025
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soundtrack Eyes Wide Shut

Quotes

Victor Ziegler Listen, Bill. Nobody killed anybody. Someone died. It happens all the time. Life goes on. It always does, until it doesn't. But you know that, don't you?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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