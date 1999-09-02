7.8
Kinoafisha Films Boys Don't Cry
7.8

Boys Don't Cry

, 1999
Boys Don't Cry
USA / Drama, Crime, Romantic / 18+
7.8

Synopsis

Female-born Teena Brandon adopts his male identity of Brandon Teena and attempts to find himself and love in Nebraska.

Cast

Hilary Swank
Hilary Swank
Chloe Sevigny
Chloe Sevigny
Peter Sarsgaard
Peter Sarsgaard
Alison Folland
Alicia Goranson
Matt McGrath
Director Kimberly Peirce
Writer Kimberly Peirce, Andy Bienen
Composer Nathan Larson
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 1999
Online premiere 17 February 2000
World premiere 2 September 1999
Release date
2 September 1999 Russia 18+
2 March 2000 Australia R 18+
27 January 2000 Czechia 15+
5 April 2000 France
3 February 2000 Germany
24 May 2001 Great Britain
9 March 2000 Hong Kong
6 April 2000 Hungary
2 September 1999 Italy
2 September 1999 Kazakhstan
9 March 2000 Netherlands
11 March 2000 South Korea 18
2 November 1999 Sweden
21 April 2000 Turkey
2 September 1999 Ukraine
MPAA R
Budget $2,000,000
Worldwide Gross $11,540,607
Production Fox Searchlight Pictures, The Independent Film Channel Productions, Killer Films
Also known as
Boys Don't Cry, Los muchachos no lloran, A fiúk nem sírnak, Baietii nu plang niciodata, Chlapci neplačú, Con Trai Không Khóc, Dečaci ne plaču, Dečki ne plaču, Dečki nikad ne plaču, Erkekler ağlamaz, Fantje ne jočejo, Kluci nepláčou, Les garçons ne pleurent pas, Meninos Não Choram, Nie czas na łzy, Os Rapazes Não Choram, Take It Like a Man, Vaikinai neverkia, Момчетата не плачат, Парни не плачут, Хлопці не плачуть, ボーイズ・ドント・クライ, 男孩不哭, 男孩別哭, 男孩别哭

Film rating

7.8
7.5 IMDb
Quotes

Lana Shut up. That's your business. Look, I don't care if you're half monkey or half ape, I'm gettin' you out of here.
