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Poster of The Last Temptation of Christ
7.1
Kinoafisha Films The Last Temptation of Christ
7.1

The Last Temptation of Christ

, 1988
The Last Temptation of Christ
USA / Drama / 18+
Poster of The Last Temptation of Christ
7.1

Synopsis

The life of Jesus Christ, his journey through life as he faces the struggles all humans do, and his final temptation on the cross.

Cast

Willem Dafoe
Willem Dafoe
Jesus
Harvey Keitel
Harvey Keitel
Judas
Paul Greco
Zealot
Barbara Hershey
Barbara Hershey
Mary Magdalene
Verna Bloom
Mary Mother of Jesus
David Bowie
David Bowie
Steve Shill
Centurian
Roberts Blossom
Aged Master
Barry Miller
Jeroboam
Paul Greco
Zealot
Gary Basaraba
Andrew Apostle
Irvin Kershner
Irvin Kershner
Zebedee
Director Martin Scorsese
Writer Paul Schrader, Nikos Kazantzakis
Composer Peter Gabriel
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 43 minutes
Production year 1988
World premiere 28 May 1988
Release date
12 August 1988 Russia 16+
13 October 1988 Australia
12 August 1988 Brazil
12 August 1988 Canada 14A
28 January 1999 Czechia
30 September 1988 Denmark
23 September 1988 Finland K-16
28 September 1988 France
12 August 1988 Germany
18 November 1988 Great Britain
11 November 1988 Greece
24 November 1988 Hong Kong
25 January 1989 Hungary 16
11 November 1988 Ireland 18
7 October 1988 Italy VM14
28 January 1989 Japan
12 August 1988 Kazakhstan
22 September 1988 Netherlands
23 September 1988 Portugal M/16
25 January 2002 South Korea 18
11 October 1988 Spain
30 September 1988 Sweden
28 May 1988 Turkey
12 August 1988 USA
12 August 1988 Ukraine
MPAA R
Budget $7,000,000
Worldwide Gross $8,866,550
Production Universal Pictures, Cineplex Odeon Films, Ufland Productions
Also known as
The Last Temptation of Christ, La última tentación de Cristo, Die letzte Versuchung Christi, Последнее искушение Христа, A Última Tentação de Cristo, Den sidste fristelse, Ha-Peetoi Ha-Aharon Shel Yeshu, Jesu siste fristelse, Kristi sista frestelse, Kristuksen Viimeinen Kiusaus, Kristuse viimane kiusatus, Krisztus utolsó megkísértése, L'ultima tentazione di Cristo, La dernière tentation du Christ, Masihning oxirgi vasvasasi, Məsihin son vəsvəsəsi, Ostatnie kuszenie Chrystusa, Paskutinis Kristaus gundymas, Passion, Posledné pokušenie Krista, Poslední pokušení Krista, Posljednje Kristovo iskušenje, Sự Cám Dỗ Cuối Cùng Của Chúa, Ultima ispită a lui Iisus, Ultima tentație a lui Iisus, Zadnja Kristusova skusnjava, Ο τελευταίος πειρασμός, Мәсіхтің соңғы азғыруы, Остання спокуса Христа, Последното изкушение на Христос, Последње Христово искушење, 最後の誘惑, 基督的最後誘惑, Günaha Son Çağırış, O teleftaios peirasmos, Poslednje Hristovo iskušenje, Ultima ispita a lui Iisus

Film rating

7.1
Rate 14 votes
7.5 IMDb
Updated 4 July 2025

Quotes

Jesus You think God belongs only to you? He doesn't. God is an immortal spirit who belongs to everybody, to the whole world. You think you're special? God is not an Israelite!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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