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Film rating
7.1
Rate14 votes
7.5IMDb
Updated 4 July 2025
Stills
Quotes
JesusYou think God belongs only to you? He doesn't. God is an immortal spirit who belongs to everybody, to the whole world. You think you're special? God is not an Israelite!
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.