Poster of Women on the Verge of a Nervous Breakdown
Рейтинги
7.0 IMDb Rating: 7.5
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Women on the Verge of a Nervous Breakdown

Women on the Verge of a Nervous Breakdown

Mujeres al borde de un ataque de nervios 18+
Country Spain
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1987
World premiere 23 March 1988
Release date
25 March 1988 Denmark 15
25 March 1988 Finland K-16
1 February 1989 France
23 February 1989 Germany
16 June 1989 Great Britain 15
24 July 2025 Greece
2 September 1988 Italy NR
7 October 1989 Japan PG12
2 March 1989 Netherlands
22 June 1991 South Korea
25 March 1988 Spain
25 December 1988 Sweden 7
11 November 1988 USA
MPAA R
Budget $700,000
Worldwide Gross $7,306,153
Production Laurenfilm, El Deseo
Also known as
Mujeres al borde de un ataque de "nervios", Women on the Verge of a Nervous Breakdown, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Femmes au bord de la crise de nerfs, Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, Asszonyok a teljes idegösszeomlás szélén, Donne sull'orlo di una crisi di nervi, Femei in pragul unei crize de nervi, Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, Kobiety na skraju załamania nerwowego, Kvinder på randen af et nervøst sammenbrud, Kvinner på randen av nervøst sammenbrudd, Kvinnor på gränsen till nervsammanbrott, Kvinnor på sammanbrottets brant, Moterys ties nervų krizės riba, Mujeres al borde de un ataque de 'nervios', Naised närviataki äärel, Naised närvivapustuse äärel, Naisia hermoromahduksen partaalla, Shinkei suijaku girigiri no onna tachi, Sievietes uz nervu sabrukuma robežas, Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar, Vrouwen op de rand van een zenuwinzinking, Žene na ivici nervnog sloma, Žene na rubu živčanog sloma, Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, Жени на ръба на нервна криза, Женщины на грани нервного срыва, Жінки на межі нервового зриву, 女為悅己者狂, 崩溃边缘的女人, 瀕臨崩潰邊緣的女人, 神経衰弱ぎりぎりの女たち
Director
Pedro Almodóvar
Cast
Carmen Maura
Antonio Banderas
Julieta Serrano
María Barranco
Rossy de Palma
Cast and Crew
Film rating

7.0
Rate 12 votes
Place in the rating
Best Comedies 
Quotes
Pepa Hello. I'm the mother of the notorious Crossroads Killer. When my son comes home after one of his famous crimes, his clothes are just filthy.
[Pepa holds up a bloody shirt. The police arrive]
Policía I Where are the clothes your son wore...
Policía II At the time of the murder?
[Pepa takes a clean shirt out of the dryer]
Pepa Right here. Sparkling clean.
Policía I No trace of blood.
Policía II Or guts.
Policía I Unbelievable!
[Pepa holds up a box of detergent]
Pepa Ecce Homo. It's unbelievable.
Listen to the
soundtrack Women on the Verge of a Nervous Breakdown
Stills
