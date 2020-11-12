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Poster of Maurice
7.6
Kinoafisha Films Maurice
7.6

Maurice

, 1987
Maurice
Great Britain / Drama, Romantic / 18+
Poster of Maurice
7.6

Synopsis

After his lover rejects him, a young man trapped by the oppressiveness of Edwardian society tries to come to terms with and accept his sexuality.

Cast

James Wilby
James Wilby
Maurice Hall
Hugh Grant
Hugh Grant
Clive Durham
Rupert Graves
Rupert Graves
Alec Scudder
Simon Callow
Simon Callow
Mr. Ducie
Ben Kingsley
Ben Kingsley
Billie Whitelaw
Mrs. Hall
Barry Foster
Dean Cornwallis
Judy Parfitt
Judy Parfitt
Mrs. Durham
Phoebe Nicholls
Anne Durham
Denholm Elliott
Doctor Barry
Patrick Godfrey
Simcox
Director James Ivory
Writer E.M. Forster, Kit Hesketh-Harvey, James Ivory
Composer Richard Robbins
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 1987
World premiere 21 August 1987
Release date
15 September 1987 Russia 18+
9 February 1989 Australia
9 December 1987 France
28 January 1988 Germany
21 August 1987 Great Britain
30 January 1988 Japan R15+
15 September 1987 Kazakhstan
21 March 2019 Netherlands
7 November 2019 South Korea
25 December 1987 Sweden
18 September 1987 USA
15 September 1987 Ukraine
MPAA R
Budget 1,577,000 GBP
Worldwide Gross $2,643,458
Production Merchant Ivory Productions, Cinecom Pictures, Film Four International
Also known as
Maurice, Морис, Moris, Maurycy, Morisas, モーリス, 莫里斯, 墨利斯的情人

Film rating

7.6
Rate 13 votes
7.6 IMDb
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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