Film details
Country
Great Britain
Runtime
2 hours 20 minutes
Production year
1987
World premiere
21 August 1987
Release date
|15 September 1987
|Russia
|
|18+
|9 February 1989
|Australia
|
|
|9 December 1987
|France
|
|
|28 January 1988
|Germany
|
|
|21 August 1987
|Great Britain
|
|
|30 January 1988
|Japan
|
|R15+
|15 September 1987
|Kazakhstan
|
|
|21 March 2019
|Netherlands
|
|
|7 November 2019
|South Korea
|
|
|25 December 1987
|Sweden
|
|
|18 September 1987
|USA
|
|
|15 September 1987
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
1,577,000 GBP
Worldwide Gross
$2,643,458
Production
Merchant Ivory Productions, Cinecom Pictures, Film Four International
Also known as
Maurice, Морис, Moris, Maurycy, Morisas, モーリス, 莫里斯, 墨利斯的情人