Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Amorosa
5.9
Kinoafisha Films Amorosa
5.9

Amorosa

, 1986
Amorosa
Sweden / Drama / 18+
Poster of Amorosa
5.9

Cast

Stina Ekblad
Agnes von Krusenstjerna
Erland Josephson
David Sprengel
Börje Ahlstedt
Börje Ahlstedt
Joachin Rosenhjelm
Gunnel Broström
Philip Zandén
Adolf von Krusenstjerna
Lena T. Hansson
Ava de Geer
Peter Schildt
Gerhard Odencrantz
Catherine de Seynes
Eva von Krusenstjerna
Olof Thunberg
Ernst von Krusenstjerna
Inga Gill
Fru Tollen
Gösta Krantz
Fabrikör Tollen
Director Mai Zetterling
Writer Mai Zetterling
Composer Roger Wallis
Cast and Crew

Film details

Country Sweden
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 1986
World premiere 14 March 1986
Release date
14 March 1986 Russia 18+
14 March 1986 Sweden
Also known as
Amorosa, Min elskede - Amorosa

Film rating

5.9
Rate 10 votes
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Amorosa

Pleasure
Pleasure Drama
2021, Sweden / Netherlands / France
6.0
One Summer of Happiness
One Summer of Happiness Drama, Romantic
1951, Sweden
6.0
Larmar och gör sig till
Larmar och gör sig till Drama
1997, Germany / Denmark / Sweden / Italy / Norway
6.0
Efter repetitionen
Efter repetitionen Drama
1984, Sweden
7.0
I Am Curious (Yellow)
I Am Curious (Yellow) Drama
1967, Sweden
6.0
Madame de Sade
Madame de Sade Drama, History
1992, Sweden
6.0
Ronja Robbersdaughter
Ronja Robbersdaughter Adventure, Family, Drama, Fantasy
1984, Sweden / Norway
6.0
Prospero's Books
Prospero's Books Drama, Fantasy
1991, Great Britain / Netherlands / France / Italy / Japan
6.0
Saraband
Saraband Drama, Musical
2003, Sweden / Denmark / Norway / Finland / Italy / Austria / Germany
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more