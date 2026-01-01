Similar films for Amorosa
Pleasure Drama
2021, Sweden / Netherlands / France
6.0
One Summer of Happiness Drama, Romantic
1951, Sweden
6.0
Larmar och gör sig till Drama
1997, Germany / Denmark / Sweden / Italy / Norway
6.0
Efter repetitionen Drama
1984, Sweden
7.0
I Am Curious (Yellow) Drama
1967, Sweden
6.0
Madame de Sade Drama, History
1992, Sweden
6.0
Ronja Robbersdaughter Adventure, Family, Drama, Fantasy
1984, Sweden / Norway
6.0
Prospero's Books Drama, Fantasy
1991, Great Britain / Netherlands / France / Italy / Japan
6.0
Saraband Drama, Musical
2003, Sweden / Denmark / Norway / Finland / Italy / Austria / Germany
7.0