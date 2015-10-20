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Poster of Back to the Future
8.6
Back to the Future - Trailer
Kinoafisha Films Back to the Future
8.6

Back to the Future

, 1985
Back to the Future
USA / Adventure, Sci-Fi, Comedy, Action / 18+
Trailers
Poster of Back to the Future
8.6
Back to the Future - Trailer
Back to the Future  Trailer

Synopsis

Marty McFly, a 17-year-old high school student, is accidentally sent 30 years into the past in a time-traveling DeLorean invented by his close friend, the maverick scientist Doc Brown.

Cast

Michael J. Fox
Michael J. Fox
Marty McFly
Christopher Lloyd
Christopher Lloyd
Dr. Emmett Brown
Crispin Glover
Crispin Glover
George McFly
Lea Thompson
Lea Thompson
Lorraine Baines
Thomas F. Wilson
Thomas F. Wilson
Biff Tannen
Claudia Wells
Jennifer Parker
Marc McClure
Dave McFly
Wendie Jo Sperber
Linda McFly
George DiCenzo
Sam Baines
Frances Lee McCain
Stella Baines
Director Robert Zemeckis
Writer Bob Gale, Robert Zemeckis
Composer Alan Silvestri
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 1985
Online premiere 20 October 2015
World premiere 3 July 1985
Release date
10 December 2020 Russia Другое кино 12+
26 December 1985 Argentina
15 August 1985 Australia
25 December 1985 Brazil
31 October 2025 Canada PG
10 July 1986 Colombia
6 November 2025 Czechia
20 February 1992 Czechoslovakia
13 December 1985 Denmark
20 December 1985 Finland
30 October 1985 France
3 October 1985 Germany
21 October 2015 Great Britain
5 August 1985 Greece
14 December 1985 Hong Kong
14 October 1987 Hungary
12 December 1985 Iceland
9 December 1986 India
4 December 1985 Ireland
6 December 1985 Israel
18 October 1985 Italy
7 December 1985 Japan
27 June 2013 Kazakhstan
21 October 2025 Latvia N7
23 January 2023 Lithuania N13
25 December 1985 Mexico
12 December 1985 Netherlands
19 December 1985 Norway
19 December 1985 Peru
14 December 1985 Philippines
9 August 1986 Poland 12
19 December 1986 Portugal
17 July 1987 South Korea
2 December 1985 Spain
18 December 1985 Sweden
25 October 1985 Taiwan
14 February 1987 Turkey
3 July 1985 USA
27 June 2013 Ukraine
25 December 1985 Uruguay
MPAA PG
Budget $19,000,000
Worldwide Gross $392,976,852
Production Universal Pictures, Amblin Entertainment, U-Drive Productions
Also known as
Back to the Future, Volver al futuro, Návrat do budoucnosti, Návrat do budúcnosti, Povratak u buducnost, Regreso al futuro, Retour vers le futur, Tillbaka till framtiden, Zurück in die Zukunft, Назад в будущее, 回到未來, Aftur til Framtíðar, Al Aoda ela Al Mostkbal, Atgal į ateitį, Atpakaļ nākotnē, Bazgasht be ayandeh, Behazara La'Ateed, De Volta para o Futuro, Epistrofi sto mellon, Geleceğe Dönüş, Gələcəyə qayıdış, Înapoi în viitor, Kelajakka qaytib, Paluu tulevaisuuteen, Povratak u budućnost, Powrót do przyszłości, Regresso ao Futuro, Retorn al futur, Ritorno al futuro, Tagasi tulevikku, Tilbage til fremtiden, Tilbake til fremtiden, Trở Về Tương Lai, Vissza a jövőbe, Vrnitev v prihodnost, Επιστροφή στο μέλλον, Болашаққа оралу, Завръщане в бъдещето, Назад у майбутнє, Повратак у будућност, बैक टू द फ़्यूचर, 빽 투 더 퓨쳐, バック・トゥ・ザ・フューチャー, 回到未来, Назад в будущee, 백 투 더 퓨처, Zurueck in die Zukunft, 백 투 더 퓨쳐, 빽 투 더 퓨처, Regresso Para o Futuro, Retour vers le futur I, Հետ Դեպի Ապագա, Het Depi Apaga, Space Man From Pluto, Назад у будучыню, Gələcəyə Dönüş, Retour vers le futur 1, Terug naar de Toekomst

Film rating

8.6
Rate 189 votes
8.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  39 In the Adventure genre  14 In the Sci-Fi genre  7 In the Comedy genre  6 In the Action genre  13 In films of USA  26 In films of 1985  1

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soundtrack Back to the Future

Quotes

Dr. Emmett Brown [21:04] If my calculations are correct, when this baby hits 88 miles per hour... you're gonna see some serious shit.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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