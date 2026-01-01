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Poster of Prizzi's Honor
6.6
Kinoafisha Films Prizzi's Honor
6.6

Prizzi's Honor

, 1985
Prizzi’s Honor
USA / Comedy, Drama / 18+
Poster of Prizzi's Honor
6.6

Cast

Jack Nicholson
Jack Nicholson
Charley Partanna
Robert Loggia
Robert Loggia
Eduardo Prizzi
John Randolph
Angelo 'Pop' Partanna
William Hickey
Don Corrado Prizzi
Lee Richardson
Dominic Prizzi
Michael Lombard
Rosario Filargi 'Finlay'
Kathleen Turner
Kathleen Turner
Irene Walker
Anjelica Huston
Anjelica Huston
Maerose Prizzi
George Santopietro
Plumber
Lawrence Tierney
Lt. Hanley
Director John Huston
Writer Richard Condon, Janet Roach
Composer Alex North
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 9 minutes
Production year 1985
World premiere 13 June 1985
Release date
5 December 1985 Argentina
12 December 1985 Australia M
1 May 1986 Brazil
4 November 1985 Denmark 15
29 November 1985 Finland
8 January 1986 France
14 June 1985 Germany
15 November 1985 Great Britain
12 October 1988 Greece
25 April 1986 Ireland
28 September 1985 Japan
29 May 1986 Mexico
31 October 1985 Netherlands
19 December 1985 Portugal
30 August 1986 South Korea 18
9 October 1985 Spain
6 September 1985 Sweden
14 June 1985 USA
13 March 1986 Uruguay
MPAA R
Budget $16,000,000
Worldwide Gross $26,657,534
Production ABC Motion Pictures
Also known as
Prizzi's Honor, El honor de los Prizzi, El honor de la familia Prizzi, L'honneur des Prizzi, A Honra do Poderoso Prizzi, A Honra dos Padrinhos, A Prizzik becsülete, Aberooye Khanevadeye Prizzi, Čast Pricijevih, Cast Prizzijev, Cast Prizzijevih, Česť rodiny Prizziovcov, Čest rodiny Prizziů, Die Ehre der Prizzis, Familiens ære, Ha-Kavod Shel Prizzi, Honor Prizzich, I timi ton Prizzi, L'honneur de Prizzi, L'onore dei Prizzi, Onna to Otoko no Meiyo, Onoarea familiei Prizzi, Priciu šeimos garbe, Prizzi perekonna au, Prizzi'lerin Onuru, Prizzin kunnia, Prizzis ære, Prizzis heder, Voor de eer van Prizzi, Η τιμή των Πρίτζι, Честта на фамилията Прици, Честь родини Прицці, Честь семьи Прицци, 女と男の名誉, 現代教父, 프리찌스 오너

Film rating

6.6
Rate 14 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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