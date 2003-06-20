First Name: Carmen
Prénom Carmen
18+
Country
France
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
1983
World premiere
4 September 1983
Release date
|20 June 2003
|Brazil
|
|
|14 April 1984
|Denmark
|
|
|11 January 1984
|France
|
|
|13 July 1984
|Germany
|
|
|2 December 1983
|Great Britain
|
|18
|4 September 1983
|Italy
|
|
|1 December 1983
|Netherlands
|
|16
|22 February 2024
|Portugal
|
|M/16
|13 December 2002
|South Korea
|
|18
|20 December 1983
|USA
|
|
MPAA
R
Production
Sara Films, JLG Films, Films A2
Also known as
Prénom Carmen, First Name: Carmen, Fornavn Carmen, Carmen de Godard, Carmen, pasión y muerte, Carmen: Pasión y muerte, Esme Koochak: Carmen, Etunimi Carmen, Förnamn Carmen, Ime Carmen, Imię: Carmen, İsmi: Carmen, Keresztneve Carmen, Nombre: Carmen, Nome: Carmen, Prenom Carmen, Vorname Carmen, Όνομα Κάρμεν, Имя Кармен, Ім'я: Кармен, カルメンという名の女