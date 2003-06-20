Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of First Name: Carmen
Poster of First Name: Carmen
Рейтинги
6.4 IMDb Rating: 6.3
Rate
2 posters
Kinoafisha Films First Name: Carmen

First Name: Carmen

Prénom Carmen 18+
Напомним о выходе в прокат
Country France
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1983
World premiere 4 September 1983
Release date
20 June 2003 Brazil
14 April 1984 Denmark
11 January 1984 France
13 July 1984 Germany
2 December 1983 Great Britain 18
4 September 1983 Italy
1 December 1983 Netherlands 16
22 February 2024 Portugal M/16
13 December 2002 South Korea 18
20 December 1983 USA
MPAA R
Production Sara Films, JLG Films, Films A2
Also known as
Prénom Carmen, First Name: Carmen, Fornavn Carmen, Carmen de Godard, Carmen, pasión y muerte, Carmen: Pasión y muerte, Esme Koochak: Carmen, Etunimi Carmen, Förnamn Carmen, Ime Carmen, Imię: Carmen, İsmi: Carmen, Keresztneve Carmen, Nombre: Carmen, Nome: Carmen, Prenom Carmen, Vorname Carmen, Όνομα Κάρμεν, Имя Кармен, Ім'я: Кармен, カルメンという名の女
Director
Jean-Luc Godard
Jean-Luc Godard
Cast
Jean-Luc Godard
Jean-Luc Godard
Maruschka Detmers
Jacques Bonnaffé
Jacques Bonnaffé
Myriem Roussel
Hippolyte Girardot
Hippolyte Girardot
Cast and Crew
Similar films for First Name: Carmen
The Carabineers 6.8
The Carabineers (1963)
In Praise of Love 6.7
In Praise of Love (2001)
Allemagne 90 neuf zéro 6.9
Allemagne 90 neuf zéro (1991)
Nouvelle vague 6.6
Nouvelle vague (1990)
Le Petit Soldat 7.1
Le Petit Soldat (1963)
Every Man for Himself 6.7
Every Man for Himself (1979)
Détective 5.8
Détective (1985)
Sympathy for the Devil 6.0
Sympathy for the Devil (1968)
The Pirate 5.3
The Pirate (1984)
Keep Your Right Up 6.1
Keep Your Right Up (1987)
The Legend of Rita 6.9
The Legend of Rita (2000)
The Rose King 6.5
The Rose King (1986)

Film rating

6.4
Rate 14 votes
6.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more