7.9 IMDb Rating: 8.1
Kinoafisha Films Fanny and Alexander

Fanny and Alexander

Fanny och Alexander / Fanny and Alexander / Fanny et Alexandre 18+
Country Sweden / France / West Germany
Runtime 3 hours 11 minutes
Production year 1982
World premiere 17 January 1983
Release date
23 June 2022 Russia 16+
29 March 1984 Australia M
1 June 1986 Czechoslovakia
17 January 1983 Denmark
21 January 1983 Finland
9 March 1983 France
8 October 1983 Germany
16 February 1983 Great Britain
31 August 1983 Italy
20 December 2018 Netherlands
12 January 2014 Portugal
16 November 1996 South Korea 15
21 May 1989 Spain 12
17 December 1983 Sweden
MPAA R
Budget $6,000,000
Worldwide Gross $6,813,882
Production Cinematograph AB, Svenska Filminstitutet (SFI), Gaumont
Also known as
Fanny och Alexander, Fanny and Alexander, Fanny y Alexander, Fanny & Alexander, Фанни и Александр, Fanny e Alexander, Fanny et Alexandre, Fanny i Alexander, Fanny og Alexander, Fanny und Alexander, 芬妮與亞歷山大, Fani ir Aleksandras, Fanî to Arekusanderu, Fanija un Aleksandrs, Fanni va Aleksandr, Fanni və Aleksandr, Fanny e Alexandre, Fanny és Alexander, Fanny i Aleksander, Fanny in Alexander, Fanny ja Alexander, Fanny ja Alexander I, Fanny ja Alexander II, Fanny kai Alexandros, Fanny ve Alexander, Nơi Tất Cả Chỉ Là Những Giấc Mơ, Φάννυ και Αλέξανδρος, Фани и Александар, Фани и Александър, Фанни мен Александр, Фанні та Олександр, फ़ैनी एंड अलेक्सांदर, ファニーとアレクサンデル, 芬妮与亚历山大
Director
Ingmar Bergman
Ingmar Bergman
Cast
Pernilla Allwin
Bertil Guve
7.9
Rate 12 votes
8.1 IMDb
Московская школа кино 27 December 2021, 22:05
Laterna magica и другие рождественские чудеса в фильме Ингмара Бергмана

В фильме «Фанни и Александр» (1982) Ингмар Бергман показал течение жизни,… Read more…
Quotes
Ekdahlska huset - Helena Ekdahl Are you sad because you've grown old?
Jacobis hus - Isak Jacobi I'm certainly not. Everything's getting worse. Worse people, worse machines, worse wars... and worse weather. I'm glad I'll soon be dead.
