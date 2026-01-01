Menu
Atlantic City 18+
Country USA / Canada / France
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 1980
World premiere 2 September 1980
Release date
2 September 1980 Russia 0+
3 September 1980 France
21 November 1980 Germany
4 August 2022 Greece
2 September 1980 Kazakhstan
29 January 1981 Netherlands
3 April 1981 USA
2 September 1980 Ukraine
MPAA R
Budget $7,200,000
Worldwide Gross $12,729,675
Production International Cinema Corporation (ICC), Selta Films, Canadian Film Development Corporation (CFDC)
Also known as
Atlantic City, Atlantic City, USA, Atlantic City, U.S.A., 大西洋城, Atlantic City, N.J., Bamboozle, The Neighbor, Ατλάντικ Σίτι, Ατλάντικ Σίτυ, Атлантик Сити, Атлантик-Сити, Атлантик-Сіті, アトランティック・シティ
Director
Louis Malle
Louis Malle
Cast
Burt Lancaster
Burt Lancaster
Susan Sarandon
Susan Sarandon
Kate Reid
Michel Piccoli
Michel Piccoli
Hollis McLaren
