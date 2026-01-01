Menu
Pierrot le Fou
7.6 IMDb Rating: 7.4
Pierrot le Fou

Pierrot le Fou

Pierrot le Fou 18+
Synopsis

Pierrot escapes his boring society and travels from Paris to the Mediterranean Sea with Marianne, a girl chased by hit-men from Algeria. They lead an unorthodox life, always on the run.

Country France / Italy
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1965
World premiere 29 August 1965
Release date
5 November 1965 Finland K-16
20 September 1965 France
17 December 1965 Germany
3 February 1966 Great Britain
29 January 1966 Italy VM18
18 October 1966 Japan PG12
5 January 1967 Netherlands
4 June 2025 South Korea 15
5 November 1965 Sweden 15
29 August 1965 USA
Budget $300,000
Worldwide Gross $187,660
Production Films Georges de Beauregard, Rome Paris Films, Société Nouvelle de Cinématographie (SNC)
Also known as
Pierrot le fou, Pierrot the Fool, Pierrot, el loco, Elf Uhr nachts, Ludi Pierrot, Ludi Pjero, Nori Pierrot, 狂人皮埃洛, Bláznivý Petríček, Bláznivý Petříček, Bolond Pierrot, Çılgın Pierrot, Crazy Pete, Hull Pierrot, Hullu Pierrot, Il bandito delle 11, Il bandito delle undici, Kichigai Piero, Manden i månen, Min venn, Pierrot, Neprātīgais Pjero, O Demônio das Onze Horas, Pamišelis Pjero, Pedro, o Louco, Pierrot de Gangster, Pierrot el boig, Pierrot el loco, Pierrot Goes Wild, Pierrot nebunul, Pierrot, den tokige, Szalony Piotruś, Tokstollen, Ο δαίμων της 11ης ώρας, Ο τρελός Πιερρό, Безумный Пьеро, Божевільний П'єро, Лудият Пиеро, 気狂いピエロ, 狂人彼埃洛, 狂人比埃洛, 狂人皮埃罗
Director
Jean-Luc Godard
Jean-Luc Godard
Cast
Jean-Paul Belmondo
Jean-Paul Belmondo
Anna Karina
Anna Karina
Dirk Sanders
7.6
Quotes
Ferdinard Ferdinard, Marianne: Why do you look so sad? Because you speak to me in words and I look at you with feelings.
soundtrack Pierrot le Fou
