6.9
Kinoafisha Films Red Desert
6.9

Red Desert

, 1964
Deserto rosso
Italy, France / Drama / 18+
Red Desert  trailer with russian subtitles

Cast

Monica Vitti
Monica Vitti
Richard Harris
Richard Harris
Carlo Chionetti
Carlo Chionetti
Xenia Valderi
Xenia Valderi
Rita Renoir
Rita Renoir
Lili Rheims
Lili Rheims
Director Michelangelo Antonioni
Writer Tonino Guerra, Michelangelo Antonioni
Composer Giovanni Fusco, Vittorio Gelmetti
Film details

Country Italy / France
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 1964
Online premiere 10 May 2020
World premiere 4 September 1964
Release date
9 April 2026 Russia Иноекино 18+
29 October 1964 France
17 February 1966 Hungary 16
29 October 1964 Italy
9 October 1965 Japan G
23 November 1964 Mexico
26 July 2023 South Korea 15
22 March 1965 Sweden 15
4 September 1964 USA
Worldwide Gross $29,373
Production Film Duemila, Federiz, Francoriz Production
Also known as
Il deserto rosso, Red Desert, El desierto rojo, O Deserto Vermelho, Červená pustina, Crvena pustinja, Le désert rouge, Rdeča puščava, Црвена пустина, Црвена пустиња/Crvena pustinja, Akai Sabaku, Celeste e verde, Červená pustatina, Czerwona pustynia, Den röda öknen, Den røde ørken, Deserto rosso, Deserto Rosso - O Dilema de uma Vida, Deserto Rosso - O Enigma de uma Vida, Deșertul roșu, Desierto rojo, I kokkini erimos, Kızıl çöl, O Dilema de Uma Vida, Punainen erämaa, Raudonoji dykuma, Rød ørken, Rode woestijn, Rote Wüste, Vörös sivatag, Η κόκκινη έρημος, Красная пустыня, Чeрвената пустиня, Червона пустеля, 紅色沙漠, 红色沙漠, 赤い砂漠

6.9
7.4 IMDb

Quotes

Giuliana There's something terrible about reality and i don't know what it is. No one will tell me.
Domzhur (Tsentralnyy Dom zhurnalistov)
13:00 from 300 ₽
Karo 11 Oktyabr
18:00 from 390 ₽
Similar films for Red Desert

Il Grido
Il Grido Drama
1957, Italy / USA
6.0
The Passenger
The Passenger Drama
1975, Italy / Spain / France
7.0
Eclipse
Eclipse Drama
1962, France / Italy
7.0
La Notte
La Notte Drama
1961, Italy
8.0
L'Avventura
L'Avventura Romantic, Mystery, Drama
1960, Italy / France
7.0
Blowup
Blowup Drama, Mystery, Thriller
1966, Great Britain / Italy
7.0
Identification of a Woman
Identification of a Woman Romantic, Drama
1982, Italy / France
5.0
The Mystery of Oberwald
The Mystery of Oberwald Drama, Romantic
1981, Italy / West Germany
6.0
Story of a Love Affair
Story of a Love Affair Romantic, Crime, Drama
1950, Italy
6.0
Beyond the Clouds
Beyond the Clouds Romantic
1995, France / Italy / Germany
6.0
Zabriskie Point
Zabriskie Point Drama
1970, USA
6.0
The Girl with a Pistol
The Girl with a Pistol Comedy
1968, Italy
6.0

