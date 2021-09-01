Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of À Nous la Liberté
7.5
Kinoafisha Films À Nous la Liberté
7.5

À Nous la Liberté

, 1931
À nous la liberté
France / Comedy, Musical / 18+
Poster of À Nous la Liberté
7.5

Synopsis

Seeking better life, two convicts escape from prison.

Cast

Henri Marchand
Émile
Raymond Cordy
Louis
Rolla France
Jeanne
Paul Ollivier
L'oncle
Jacques Shelly
Paul
A. Michaud
Le contremaitre
Germaine Aussey
Maud - la femme de Louis
Léon Lorin
Le vieux monsieur sourd
William Burke
L'ancien détenu
Vincent Hyspa
Le vieil orateur
Director René Clair
Writer René Clair
Composer Georges Auric
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 1931
Online premiere 11 October 2025
World premiere 18 December 1931
Release date
18 December 1931 France
1 January 1932 Japan G
Production Films Sonores Tobis
Also known as
À nous la liberté, Es lebe die Freiheit, Freedom for Us, Наша свобода, A me la libertà, A noastră-i libertatea, A Nós a Liberdade, À nous la liberté!, Agapi, gelio, xenoiasia, Dajte nam slobodu, Éljen a szabadság!, Hürriyete Can Feda, Kaksi onnellista sydäntä, Leve Friheden, Leve friheten, Meidän vapaus, Miénk a szabadság!, Niech żyje wolność!, Para nosotros la libertad, Sloboda je naša, Två lyckliga hjärtan, Viva la libertad, Volem la llibertat, Свободата е наша, 自由を我等に, Liberty for Us, Escape to Freedom

Film rating

7.5
Rate 15 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for À Nous la Liberté

Le Million
Le Million Musical, Comedy
1931, France
7.0
Beauties of the Night
Beauties of the Night Romantic, Comedy
1952, France / Italy
5.0
Under the Roofs of Paris
Under the Roofs of Paris Drama, Romantic, Comedy
1930, France
7.0
Zero de conduite
Zero de conduite Drama, Comedy
1933, France
7.0
Trouble in Paradise
Trouble in Paradise Crime, Romantic, Comedy
1932, USA
7.0
Boudu Saved from Drowning
Boudu Saved from Drowning Comedy
1932, France
7.0
La Chienne
La Chienne Drama
1931, France
7.0
Limite
Limite Drama, Romantic
1931, Brazil
7.0
Tabu
Tabu Drama, Adventure, Romantic
1931, USA
7.0
The Docks of New York
The Docks of New York Romantic, Drama, Crime
1928, USA
7.0
Storm over Asia
Storm over Asia War, Drama, History
1928, USSR
7.0
Entr'acte
Entr'acte Short
1924, France
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more