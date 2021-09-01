Also known as

À nous la liberté, Es lebe die Freiheit, Freedom for Us, Наша свобода, A me la libertà, A noastră-i libertatea, A Nós a Liberdade, À nous la liberté!, Agapi, gelio, xenoiasia, Dajte nam slobodu, Éljen a szabadság!, Hürriyete Can Feda, Kaksi onnellista sydäntä, Leve Friheden, Leve friheten, Meidän vapaus, Miénk a szabadság!, Niech żyje wolność!, Para nosotros la libertad, Sloboda je naša, Två lyckliga hjärtan, Viva la libertad, Volem la llibertat, Свободата е наша, 自由を我等に, Liberty for Us, Escape to Freedom

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