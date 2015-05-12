Скольжение
– Главный герой с необычным именем-прозвищем Пепл – оперативный сотрудник, однако и он, и вся группа, к которой он принадлежит, типичные, погрязшие в криминальной деятельности, «оборотни в погонах». В отлаженной преступной схеме этой сработавшейся команды начинают возникать сбои, и становится очевидным, что в их рядах есть осведомитель. Обозначенная сюжетная канва не является единственным содержанием фильма – в оболочке криминальной драмы авторы рассказывают глубокую человеческую историю главного героя. Одновременно с описанными событиями он попадает в ситуацию, поставившую его на край реальной гибели, и это впервые заставляет Пепла начать осмысление собственной жизни и того, чем он занимается. Его рефлексия осложняется запутанными, эмоционально тяжелыми отношениями с женой. В результате он больше не может быть прежним, команда чувствует это, и подозрения падают именно на Пепла. Коллеги решают, что он и есть информатор ФСБ. Бывшие соратники превращаются во врагов, слаженный механизм группы работает теперь против Пепла. Он становится объектом безжалостного преследования. Ситуация раскручивается с неконтролируемой скоростью, она необратимо приобретает все более жесткую форму и безысходный характер. Скольжение Пепла становится все быстрее, теперь на кону уже гораздо большее, чем собственная жизнь, и ему придется решать, что для него действительно важно и за что стоит бороться до самого конца.
