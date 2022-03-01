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Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Kseniya Rappoport
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Ксения Раппопорт
Kseniya Rappoport
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Дата рождения
25 марта 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Личные связи
Аглая Тарасова
Мать и дочь
Биография Ксения Раппопорт
Родилась 25 марта 1974 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Ксения Раппопорт
Летучий корабль
сказка
2022, Россия
0.0
Мама, я дома
драма
2021, Россия
6.0
Джетлаг
комедия, драма
2021, Россия
7.0
На близком расстоянии
драма
2021, Россия
0.0
Вмешательство
драма, мелодрама
2020, Россия
0.0
В раю правды нет
триллер, драма
2020, Россия
0.0
Девятый калибр
боевик, криминал, триллер
2020, Италия / Бельгия
3.0
Эсав
драма
2019, Россия
4.0
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Российская киноакадемия объявила номинантов на премию «Ника» 2022
«Капитан Волконогов бежал» будет соперничать с «Разжимая кулаки» и «Медеей».
Написать
1 марта 2022 14:52
Ксения Раппопорт проявляет сострадание к больному мигранту в трейлере драмы «На близком расстоянии»
Это первый российский фильм, действие которого разворачивается на фоне пандемии.
Написать
16 ноября 2021 16:24
Забег с препятствиями: четвертый день «Кинотавра 2021»
С 18 по 25 сентября в Сочи проходит крупнейший российский фестиваль «Кинотавр». Фестиваль по-прежнему поражает количеством насыщенных мероприятий, а мы пытаемся не забыть поделиться с читателями «Киноафиши» самым главным.
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23 сентября 2021 12:01
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10 декабря 2020 16:09
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