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The Condemned

Приговоренные, 2013

2013 / Великобритания / Россия
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Добро пожаловать в колонию строгого режима №56, закрытое исправительное заведение, предназначенное исключительно для убийц. Двести шестьдесят ее обитателей в общей сложности лишили жизни почти восьмиста человек. В центре повествования — шестеро: наемный убийца, семья которого считала, что он занимается нефтяным бизнесом; зэк с сорокалетним стажем; человек, который, по собственному признанию, слишком порочен, чтобы жить на свободе; опущенный — представитель низшей ступени тюремной иерархии; заключенный, который, после двадцати лет за решеткой больше всего боится свободы. И начальник колонии, который провел здесь более двадцати шести лет — больше, чем любой из его подопечных.

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 27 июня 2013
Возраст 16+
Режиссер
Ник Рид
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Приговоренные 1 постер
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