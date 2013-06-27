Приговоренные, 2013

Добро пожаловать в колонию строгого режима №56, закрытое исправительное заведение, предназначенное исключительно для убийц. Двести шестьдесят ее обитателей в общей сложности лишили жизни почти восьмиста человек. В центре повествования — шестеро: наемный убийца, семья которого считала, что он занимается нефтяным бизнесом; зэк с сорокалетним стажем; человек, который, по собственному признанию, слишком порочен, чтобы жить на свободе; опущенный — представитель низшей ступени тюремной иерархии; заключенный, который, после двадцати лет за решеткой больше всего боится свободы. И начальник колонии, который провел здесь более двадцати шести лет — больше, чем любой из его подопечных.