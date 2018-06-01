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Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
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Алексей Шевченков
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Дата рождения
2 ноября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Черняховск, Калининградская область, СССР (Россия)
Рост
182 см
Биография Алексея Шевченков
Родился 2 ноября 1974 года. Черняховск, Калининградская область, СССР (Россия).
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Фильмография Алексея Шевченков
Лена и справедливость
комедия
2022, Россия
0.0
Начать сначала
спорт, комедия, драма
2022, Россия
0.0
Турист
боевик
2021, Россия
8.0
Архипелаг
исторический, драма, мелодрама
2021, Россия
5.0
Красный призрак
драма, исторический
2020, Россия
7.0
Хищники
комедия
2020, Россия
6.0
Без меня
мелодрама
2018, Россия
7.0
ЖГИ!
драма
2017, Россия
7.0
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