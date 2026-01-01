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Постер фильма Саламандра
6.7
Киноафиша Фильмы Саламандра
6.7

Саламандра

, 1971
Salamandre, La
Швейцария / драма / 18+
Постер фильма Саламандра
6.7

В ролях

Бюль Ожье
Бюль Ожье
Rosemonde
Жан-Люк Бидо
Жан-Люк Бидо
Pierre
Жак Дени
Paul
Вероника Ален
Suzanne
Daniel Stuffel
Le patron du magasin de chaussures
Marblum Jequier
Lydie - la femme de Paul
Marcel Vidal
L'oncle de Rosemonde
Dominique Catton
Roger
Violette Fleury
La mère du patron du magasin de chaussures
Mista Préchac
La mère de Rosemonde
Режиссер Ален Таннер
Сценарист Джон Бергер, Ален Таннер
Композитор Патрик Филипп Мораз
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швейцария
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 23 мая 1971
Дата выхода
27 октября 1971 Франция
27 октября 1971 Швейцария 12
Производство Filmograph S.A., Forum Films, Group 5
Другие названия
La salamandre, The Salamander, La salamandra, Der Salamander, A Salamandra, A Salamandra - Crónica Filmada em Cores Pretas e Brancas, A szalamandra, La salamandre - chronique filmée en couleures noires et blanches, Salamanderen, Salamandern, Salamandra, Salamanteri, Η σαλαμάνδρα, Саламандра, Саламандър

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb

Отзывы о фильме

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