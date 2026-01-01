La salamandre, The Salamander, La salamandra, Der Salamander, A Salamandra, A Salamandra - Crónica Filmada em Cores Pretas e Brancas, A szalamandra, La salamandre - chronique filmée en couleures noires et blanches, Salamanderen, Salamandern, Salamandra, Salamanteri, Η σαλαμάνδρα, Саламандра, Саламандър
Рейтинг фильма
6.7
Оцените12 голосов
7.2IMDb
Цитаты
PierreДети! Зачем они вообще нужны?
PaulЭто закон природы. Чтобы мы ощущали груз бытия. Чтобы нам обрезали крылья.
Отзывы о фильме
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