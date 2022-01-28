Содержание:

Жан-Люк Годар – Фильмы

- Жан-Люк Годар – «На последнем дыхании»

- Жан-Люк Годар – «Жить своей жизнью»

- Жан-Люк Годар – «Мужское-женское»

Жан-Люк Годар – Личная жизнь



Жан-Люк Годар родился 3 декабря 1930 года в Париже в семье врача. Его мать Одиль происходила из богатой семьи, к которой принадлежали многие знаменитые люди, в том числе композитор Жак-Луи Моно. Когда Годару было 4 года, семья переехала в Швейцарию, где он получил начальное образование, но позже он также обучался в Париже, а затем поступил в Сорбонну, где занимался изучением антропологии. Будучи увлеченным кино, Годар много времени проводил в синематеке и писал статьи в киножурналы.



Жан-Люк Годар – Фильмы

Первым фильмом режиссера стала короткометражка «Операция бетон» 1954 года. После нее Годар снял полнометражный художественный фильм «На последнем дыхании», от которого принято отсчитывать начало новой волны в кинематографе: в нем используются такие приемы, как съемки на натуре, естественный свет и подвижная камера. Следующий фильм «Маленький солдат» о войне в Алжире был запрещен, и увидел свет только через год после завершения пост-продакшна. Также в этот период режиссер снял картины «Безумный пьеро», «Карабинеры», «Две или три вещи, которые я знаю о ней» и «Мужское –женское». Новая эпоха в творчестве Годара началась с фильмом «Китаянка» о французских студентах, пытающихся познать суть маоизма. Для лент этого периода характерна техника коллажа, революционная агрессия и радикализм. В конце 1960-х – первой половине 1970-х он выпустил ряд фильмов, деконструирующих нарративную структуру: «Здесь и там», «Владимир и Роза», «Борьба в Италии», «Правда», «Ветер с Востока». Конец 1970-х привнес в кинематограф Годара новые технологии цифрового телевидения, которые он исследовал в картинах «Номер два» и «Как дела». В 1980 году Годар выпустил драму о семейных отношениях «Спасай, кто может, свою жизнь», состоящую из отдельных эпизодов. Эту линию в творчестве режиссера продолжил фильм «Страсть» 1982 года, являющийся рядом живописных полотен. В 1996 году Года создал картину «Моцарт – навсегда», где развил тему взаимоотношения художника и его искусства.



Жан-Люк Годар – «На последнем дыхании»

Дебютный полнометражный фильм Годара 1960 года. История о молодом преступнике Мишеле (Жан-Поль Бельмондо), который подражает манерам киногероев в исполнении Хамфри Богарта. Он угоняет машину и, пытаясь оторваться от преследования, убивает полицейского, после чего направляется к своей подруге Патриции (Джин Сиберг). Теперь они уже вдвоем угоняют автомобили и прячутся от полицейских, а также занимаются сексом и планируют бежать в Италию. Но чем дальше все заходит, тем больше Патриция сомневается в разумности того, что она делает. Фильм произвел сильнейшее впечатление на критиков своим резким монтажом, а также съемкой на легкую камеру и при естественным освещении.



Жан-Люк Годар – «Жить своей жизнью»

Драма 1962 года, разделенная на 12 сцен-эпизодов. Главная героиня – молодая женщина Нана (Анна Карина), которая приехала в Париж, чтобы покорить его, но столкнулась с суровой реальностью. Нане приходится стать проституткой, чтобы выжить. Действие фильма разворачивается в парижских кафе, магазинах грампластинок, полицейском участке и на улице. В фильме совмещены эстетики игрового и документального кино.



Жан-Люк Годар – «Мужское-женское»

Социально заостренный фильм Годара 1966 года о молодом поэте и интеллектуале Поле (Жан-Пьер Лео), увлекающемся левыми идеями. Он только что отслужил в армии и встречает в кафе красавицу Мадлен (Шанталь Гойя), с которой у него завязывается разговор. Пол олицетворяет собой все «мужское» с позиции Годара – протест, революцию, любую форму социального несогласия. А Мадлен – это уютный конформизм гражданской жизни с ее рекламой и поп-музыкой. Картина получила три премии Берлинского кинофестиваля.



Жан-Люк Годар – Личная жизнь

С 1961 по 1964 год Годар был женат на актрисе Анне Карине, которая играла главную роль у него в фильме «Жить своей жизнью». В 1967 году на съемках картины «Китаянка» режиссер познакомился со своей второй женой, актрисой Анн Вяземски. Пара рассталась в 1979 году.