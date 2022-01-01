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Скрытая крепость
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he Hidden Fortress

Скрытая крепость, 1958

1958 / Япония
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14 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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О фильме

Давным-давно, в далекой Японии бушевали феодальные войны. Молодая, прекрасная и решительная принцесса, наследница правящего клана, и ее верный и решительный самурай волею судеб вынуждены скрываться в горной глуши, в потайной, никому не известной крепости от неминуемой гибели.

Для того, чтобы перебраться на безопасную территорию, у них родился план — под видом обыкновенных крестьян, отправиться в дорогу с грузом золота, спрятанного в дровах.

В помощники они взяли себе двух случайных бродяг, двух негодяев, которые, прознав про золото, ни о чем другом, кроме как о золоте и думать не могли.

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 1958
Режиссер
Акира Куросава
Акира Куросава
В ролях
Тосиро Мифунэ
Миса Уехара
Минору Чиаки
Такаши Шимура
Сусуму Фудзита
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Скрытая крепость 2 постера
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