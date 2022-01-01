Скрытая крепость, 1958

Давным-давно, в далекой Японии бушевали феодальные войны. Молодая, прекрасная и решительная принцесса, наследница правящего клана, и ее верный и решительный самурай волею судеб вынуждены скрываться в горной глуши, в потайной, никому не известной крепости от неминуемой гибели.



Для того, чтобы перебраться на безопасную территорию, у них родился план — под видом обыкновенных крестьян, отправиться в дорогу с грузом золота, спрятанного в дровах.



В помощники они взяли себе двух случайных бродяг, двух негодяев, которые, прознав про золото, ни о чем другом, кроме как о золоте и думать не могли.