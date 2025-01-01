Menu
Berlin International Film Festival 1959

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1959

Site West Berlin, Germany
Date 26 June 1959 - 7 July 1959
Golden Berlin Bear / Best Feature-Length Documentary
White Wilderness White Wilderness
James Algar
Winner
All nominees
Power Among Men Power Among Men
Alexander Hammid, Gian Luigi Polidoro
Tierra mágica Tierra mágica
Massimo Dallamano, Vittorio Valentini
Paradise and Fire Oven Paradies und Feuerofen
Herbert Viktor
Tierra mágica Tierra mágica
Massimo Dallamano, Vittorio Valentini
Golden Berlin Bear / Best Short film
Prijs de zee Prijs de zee
Herman van der Horst
Winner
Golden Berlin Bear
The Cousins 7.2
The Cousins Les Cousins
Claude Chabrol
Winner
All nominees
he Hidden Fortress 7.5
he Hidden Fortress
Akira Kurosawa
Sven Tuuva the Hero Sven Tuuva
Edvin Laine
That Kind of Woman 6.1
That Kind of Woman
Sidney Lumet
Three Loves in Rio Meus Amores no Rio
Carlos Hugo Christensen
Tiger Bay 7.5
Tiger Bay
Dzh. Li Tompson
Hassan and Nayima Hasan wa Naimah
Henry Barakat
Home Is the Hero Home Is the Hero
Fielder Cook
La caída La caída
Leopoldo Torre Nilsson
Phantom Carriage Körkarlen
Arne Mattsson
Ten Ready Rifles Diez fusiles esperan
José Luis Sáenz de Heredia
The Holy Island Sagar Sangamey
Debaki Kumar Bose
Wolves of the Deep Lupi nell'abisso
Silvio Amadio
Four Desperate Men The Siege of Pinchgut
Harry Watt
Panoptikum 59 Panoptikum 59
Walter Kolm-Veltée
Beyond All Limits Flor de mayo (Topolobampo)
Roberto Galvadon
Stars at Noon Les étoiles de midi
Marcel Ichac
The Bell Tower: Missing Another Dawn Jonggak
Ju-nam Yang
The Defeated Victor Un uomo facile
Paolo Heusch
The Master and His Servants Herren og hans tjenere
Arne Skouen
The Poet and the Little Mother Poeten og Lillemor
Erik Balling
Broken Spell Telesme shekasteh
Syamak Yasami
The Rest Is Silence Der Rest ist Schweigen
Helmut Käutner
Village by the River Dorp aan de rivier
Fons Rademakers
And That on Monday Morning Und das am Montagmorgen
Luigi Comencini
Archimède, le clochard Archimède, le clochard
Gilles Grangier
Astero Astero
Dinos Dimopoulos
Naked Sun Hadaka no taiyô
Miyoji Ieki
Ask Any Girl 6.5
Ask Any Girl
Charles Walters
Silver Berlin Bear / Best Actor
Jean Gabin
Jean Gabin
Archimède, le clochard
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Shirley MacLaine
Shirley MacLaine
Ask Any Girl
Winner
Silver Berlin Bear / Best Director
Akira Kurosawa
Akira Kurosawa
he Hidden Fortress
Winner
Silver Berlin Bear / Short Film
Das Knalleidoskop Das Knalleidoskop
Herbert Hunger
Winner
Radha and Krishna Radha and Krishna
J.S. Bhownagary
Winner
Silver Berlin Bear / Special Prize
Tiger Bay 7.5
Tiger Bay
Hayley Mills For her acting performance.
Winner
Silver Berlin Bear / Special Prize: Short Film
Hest på sommerferie Hest på sommerferie
Astrid Henning-Jensen
Winner
FIPRESCI Prize
he Hidden Fortress 7.5
he Hidden Fortress
Akira Kurosawa
Winner
OCIC Award
Paradise and Fire Oven Paradies und Feuerofen
Herbert Viktor
Winner
Special Recognition / Short Film
I ditteri I ditteri
Alberto Ancilotto
Winner
Youth Film Award / Best Documentary Film Suitable for Young People
Paradise and Fire Oven Paradies und Feuerofen
Herbert Viktor
Winner
Youth Film Award / Best Feature Film Suitable for Young People
Naked Sun Hadaka no taiyô
Miyoji Ieki
Winner
Youth Film Award / Best Short Film Suitable for Young People
Les Anneaux d'or Les Anneaux d'or
René Vautier
Winner
Year
Nominations

