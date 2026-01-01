Наивная девушка из провинции приезжает в Нью-Йорк присмотреть себе мужа. Но сначала ей нужно устроиться на работу, желательно секретарем. Именно так представляет себе эту нехитрую науку Маргарет Уиллер из Пенсильвании, но беда в том, что кандидатов оказалось трое и ни один из них не собирался жениться на ней.
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