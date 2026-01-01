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Постер фильма Спросите любую девушку
6.5
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6.5

Спросите любую девушку

, 1959
Ask Any Girl
США / комедия / 18+
Постер фильма Спросите любую девушку
6.5

О фильме

Наивная девушка из провинции приезжает в Нью-Йорк присмотреть себе мужа. Но сначала ей нужно устроиться на работу, желательно секретарем. Именно так представляет себе эту нехитрую науку Маргарет Уиллер из Пенсильвании, но беда в том, что кандидатов оказалось трое и ни один из них не собирался жениться на ней.

В ролях

Дэвид Нивен
Miles Doughton
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Meg Wheeler
Гиг Янг
Evan Doughton
Джим Бакус
Maxwell
Клер Келли
Lisa
Род Тэйлор
Ross Tayford
Элизабет Фрайзер
Jennie Boyden
Доди Хит
Terri Richards
Рид Морган
Bert
Кармен Филлипс
Refined Young Lady
Режиссер Чарльз Уолтерс
Сценарист Винифред Вульф, Джордж Уэллс
Композитор Джефф Александр
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 21 августа 1959
Дата выхода
21 августа 1959 США
Производство Euterpe
Другие названия
Ask Any Girl, Immer die verflixten Frauen, Todas las mujeres quieren casarse, Une fille très avertie, Det alle kvinner vet, Det vet varenda flicka, Elas Querem é Casar, Întreabă oricare fată, Jak zdobyć męża, Joka tyttö sen tietää, Kérd bármelyik lányt, Kızlardan Öğren, O Que Elas Querem é Casar, O, ti epithymei kathe gynaika, Spørg bare pigerne, Til middag hos chefen, Todas lo saben, Tutte le ragazze lo sanno, Спросите любую девушку, 恋の売込み作戦, Zeptej se kterékoli dívky

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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