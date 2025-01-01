Сериал «Монти Пайтон: Летающий цирк» – это антология юмористических скетчей от популярной комической команды «Монти Пайтон». Комедия преподносит зрителям множество нелепых и абсурдных ситуаций и житейских наблюдений, высмеивает пороки общества и промахи правительства. В эпизодах используются жанры стендапа, мультипликации и скетча. На экране появляется целая галерея характерных и запоминающихся комических персонажей – как реально существующих, так и вымышленных: от самого Моцарта до поющих мышей.