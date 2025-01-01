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Постер сериала Воздушный цирк Монти Пайтона
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Киноафиша Сериалы Воздушный цирк Монти Пайтона

Воздушный цирк Монти Пайтона (1969 - 1974)

Monty Python's Flying Circus 18+
Год выпуска 1969
Страна Великобритания
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 22 часа 30 минут

О чем сериал

Сериал «Монти Пайтон: Летающий цирк» – это антология юмористических скетчей от популярной комической команды «Монти Пайтон». Комедия преподносит зрителям множество нелепых и абсурдных ситуаций и житейских наблюдений, высмеивает пороки общества и промахи правительства. В эпизодах используются жанры стендапа, мультипликации и скетча. На экране появляется целая галерея характерных и запоминающихся комических персонажей – как реально существующих, так и вымышленных: от самого Моцарта до поющих мышей.

В ролях
В ролях
Джон Клиз
Джон Клиз
Эрик Айдл
Эрик Айдл
Терри Гиллиам
Терри Гиллиам
Майкл Пэлин
Майкл Пэлин
Терри Джонс
Терри Джонс
Грэм Чепмен
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.8 IMDb
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Сезоны
Воздушный цирк Монти Пайтона - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1969, 13 эпизодов
 
Воздушный цирк Монти Пайтона - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1970, 13 эпизодов
 
Воздушный цирк Монти Пайтона - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1972, 13 эпизодов
 
Воздушный цирк Монти Пайтона - Cезон 4 / Season 4 Cезон 4 / Season 4
1974, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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