Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Тайная церемония
Secret Ceremony
Тайная церемония, 1968
1968 / Великобритания
6.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Похожие
Жанр:
триллер
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Леонора потеряла дочь, а Ченси не может прийти в себя после смерти матери. Этих женщин свела случайная встреча в автобусе. Но в бегстве от призраков безумия невозможно найти безопасный уголок…
Развернуть
6.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность
1 час 49 минут
Год выпуска
1968
Премьера в мире
23 октября 1968
Возраст
18+
MPAA
R
Бюджет
$3 200 000
Режиссер
Джозеф Лоузи
В ролях
Элизабет Тейлор
Миа Фэрроу
Пегги Эшкрофт
Памела Браун
Роберт Дуглас
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Тайная церемония
Черт нас возьми
(2018)
5.6153846
Место водителя
(1975)
5.571429
День покаяния
(1973)
5.285714
Ночной дозор
(1973)
6.3846154
Зи и компания
(1972)
5.9333334
Под сенью млечного леса
(1972)
6
Хаммерсмит вышел на волю
(1972)
6
Ночной посетитель
(1971)
6.6
Единственная забава в городке
(1970)
5.7272725
Доктор Фауст
(1968)
5.6
Бум
(1968)
6.857143
Слуга
(1963)
8.538462
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
14
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Отзывы
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Отзывы
2023, Китай, анимация
Related video
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить