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Тайная церемония
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Secret Ceremony

Тайная церемония, 1968

1968 / Великобритания
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме
Леонора потеряла дочь, а Ченси не может прийти в себя после смерти матери. Этих женщин свела случайная встреча в автобусе. Но в бегстве от призраков безумия невозможно найти безопасный уголок…
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 23 октября 1968
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $3 200 000
Режиссер
Джозеф Лоузи
В ролях
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Миа Фэрроу
Миа Фэрроу
Пегги Эшкрофт
Пегги Эшкрофт
Памела Браун
Роберт Дуглас
Роберт Дуглас
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тайная церемония 2 постера
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