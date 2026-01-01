Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дом, который построил Джек» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Нюрнбергский процесс

, 1961
Judgement at Nuremberg
США / исторический, драма / 18+
О фильме

В Нюрнберге идет процесс над нацистскими преступниками. Слушаются дела юристов, служивших нацистскому режиму. Напряженная судебная драма сосредоточена вокруг судебного разбирательства под председательством главного судьи, во время которого главный защитник с помощью откровений одного из подсудимых осознает, что он совершает ошибку, выступая в защиту явных пособников нацизма.

В ролях

Спенсер Трэйси
Марлен Дитрих
Берт Ланкастер
Ричард Уидмарк
Джуди Гарленд
Монтгомери Клифт
Режиссер Стэнли Крамер
Сценарист Монтгомери Клифт, Эбби Манн
Композитор Эрнест Голд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 3 часа 6 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 14 декабря 1961
Дата выхода
27 января 1966 Венгрия
29 ноября 1963 Германия
18 декабря 1961 Греция
19 декабря 1961 Дания
5 апреля 1962 Испания
15 ноября 1965 СССР
19 декабря 1961 США
20 декабря 1961 Франция
1 октября 1965 Чехия
18 декабря 1961 Швеция
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $12 180
Производство Roxlom Films Inc.
Другие названия
Judgment at Nuremberg, Juicio en Nuremberg, Das Urteil von Nürnberg, Dom i Nürnberg, Dommen i Nürnberg, El juicio de Nuremberg, Jugement à Nuremberg, Нирнбершки процес, Нюрнбергский процесс, Нюрнберзький процес, ¿Vencedores o vencidos? (El juicio de Nuremberg), Der Nurnberger Prozess, Het Procès van Nuremberg, I diki tis Nyremvergis, Ítélet Nürnbergben, Julgamento em Nuremberg, Le Procès de Nuremberg, Mohakemeh dar Nurenberg, Niurnbergo procesas, Norimberský proces, Nürenberg Duruşması, Nürnbergi protsess, Nürnbergin tuomio, Nürnberq prosesi, Nyurnberg jarayoni, O Julgamento de Nuremberga, Oordeel te Neurenberg, Procesul de la Nürnberg, Sojenje v Nürnbergu, Suđenje u Nirnbergu, Sudjenje u Nürenbergu, Tòa Án Chiến Tranh, Urteil von Nürnberg, Vencedores o vencidos, Vincitori e vinti, Wyrok w Norymberdze, Yom Ha-Dean B'Nirenberg, Η δίκη της Νυρεμβέργης, Τα απόρρητα της Νυρεμβέργης, Нюрнберг процесі, Нюрнбергският процес, Суђење у Нирнбергу, 뉘른베르크의 재판, ニュールンベルグ裁判, 紐倫堡大審, 纽伦堡大审判

Рейтинг фильма

Оцените 11 голосов
8.3 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

[последние слова]
Ernst Janning Судья Хейвуд... причина, по которой я вас вызвал: Эти люди, эти миллионы людей... Я никогда не думал, что дойдёт до этого. Вы *должны* поверить в это, *вы должны* поверить!
Judge Dan Haywood Герр Яннинг, всё "дошло до этого" в тот самый *первый раз*, когда вы приговорили к смерти человека, в невиновности которого были *уверены*.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше