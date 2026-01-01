[Фаст Эдди расстроен, потому что Берт назвал его прирожденным неудачником]

Fast Eddie Видишь ли, дважды, Сара... один раз в Эймсе с Миннесота Фэтсом, а потом снова у Артура, в той дешевой, гнилой бильярдной. Зачем я это сделал, Сара? Зачем? Я мог бы обыграть того парня, мог бы легко, он бы даже не понял. Но мне просто надо было показать ему. Просто надо было показать этим ублюдкам и придуркам, какова игра, когда она велика, когда она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО велика. Знаешь, как всё может быть великим, всё может быть великим. Мне всё равно, КЛАДКА кирпича может быть великой, если парень знает. Если он понимает, что делает и зачем, и если он может это сделать. Когда я в ударе, я, правда, в ударе, я чувствую себя как... как жокей, должно быть. Он сидит на лошади, у него под собой вся эта скорость и сила... он входит в последний рывок, давление на него, и он ЗНАЕТ... просто чувствует... когда отпустить поводья и сколько. Потому что у него всё работает в унисон: тайминг, чутье. Это огромное чувство, парень, это настоящее огромное чувство, когда ты прав и ЗНАЕШЬ, что прав. Как будто вдруг у меня в руке масло. Кий — часть меня. Знаешь, кий, в нем нервы. Это кусок дерева, в нем нервы. Чувствуешь ролл шаров, не надо смотреть, просто ЗНАЕШЬ. Делаешь удары, которых никто раньше не делал. Я могу играть в эту игру так, как... НИКТО раньше не играл.