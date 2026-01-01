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Постер фильма Бильярдист
7.9
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7.9

Бильярдист

, 1961
The Hustler
США / спорт, драма / 18+
Постер фильма Бильярдист
7.9

О фильме

Бильярдист Эдди Фелсон действовал просто: сначала он позволял противнику выигрывать, потом взвинчивал ставки и буквально раздевал соперника до нитки. В Нью-Йорке произошел легендарный поединок: Эдди Фелсон бросил вызов Толстяку Миннесоте…

В ролях

Пол Ньюман
Пол Ньюман
Eddie Felson
Пайпер Лори
Пайпер Лори
Сара Паккард
Джордж К. Скотт
Джордж К. Скотт
Берт Гордон
Майрон МакКормик
Charlie Burns
Стефан Гираш
Preacher
Майкл Константин
Big John
Джеки Глисон
Minnesota Fats
Мюррэй Хэмилтон
Findley
Clifford A. Pellow
Turk
Джейк Ламотта
Bartender
Режиссер Роберт Россен
Сценарист Сидни Кэрролл, Роберт Россен, Уолтер Тевис
Композитор Кеньон Хопкинс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 24 сентября 1961
Дата выхода
15 февраля 1962 Австралия
27 июля 1962 Австрия
20 апреля 1962 Аргентина
6 октября 1961 Великобритания
4 декабря 1961 Германия
24 июля 2025 Греция
1 февраля 1962 Дания
25 сентября 1961 Ирландия
9 сентября 1963 Испания
25 октября 1961 Италия
1 марта 1962 Мексика
25 сентября 1961 США
17 мая 1962 Уругвай
16 февраля 1962 Финляндия
21 апреля 1982 Франция
28 января 1962 Швеция
10 июня 1962 Япония
Бюджет $2 125 000
Сборы в мире $8 072
Производство Rossen Films
Другие названия
The Hustler, El audaz, Haie der Großstadt, Fifflaren, Hazarder, Бильярдист, 江湖浪子, A svindler, A Vida É Um Jogo, Almohtal, Bilardocu, Bilardzista, Biliardbaz, Desafio à Corrupção, Eddie Felson, El buscavidas, Escrocul, Hajen, Hazardní hráč, Hazardný hráč, Hustler, L'arnaqueur, Lo spaccone, Mängur, O kosmos einai dikos mou!, Robert Rossen's The Hustler, Sin of Angels, Storbyens haier, Storstadens hajar, Stroke of Luck, Suurkaupungin hait, Ο κόσμος είναι δικός μου, Більярдист, Играчът на билярд, Хазардер, हसलर, ハスラー, 허슬러, بیلیارد باز

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 11 голосов
7.9 IMDb
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саундтрек фильма Бильярдист

Цитаты

[Фаст Эдди расстроен, потому что Берт назвал его прирожденным неудачником]
Fast Eddie Видишь ли, дважды, Сара... один раз в Эймсе с Миннесота Фэтсом, а потом снова у Артура, в той дешевой, гнилой бильярдной. Зачем я это сделал, Сара? Зачем? Я мог бы обыграть того парня, мог бы легко, он бы даже не понял. Но мне просто надо было показать ему. Просто надо было показать этим ублюдкам и придуркам, какова игра, когда она велика, когда она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО велика. Знаешь, как всё может быть великим, всё может быть великим. Мне всё равно, КЛАДКА кирпича может быть великой, если парень знает. Если он понимает, что делает и зачем, и если он может это сделать. Когда я в ударе, я, правда, в ударе, я чувствую себя как... как жокей, должно быть. Он сидит на лошади, у него под собой вся эта скорость и сила... он входит в последний рывок, давление на него, и он ЗНАЕТ... просто чувствует... когда отпустить поводья и сколько. Потому что у него всё работает в унисон: тайминг, чутье. Это огромное чувство, парень, это настоящее огромное чувство, когда ты прав и ЗНАЕШЬ, что прав. Как будто вдруг у меня в руке масло. Кий — часть меня. Знаешь, кий, в нем нервы. Это кусок дерева, в нем нервы. Чувствуешь ролл шаров, не надо смотреть, просто ЗНАЕШЬ. Делаешь удары, которых никто раньше не делал. Я могу играть в эту игру так, как... НИКТО раньше не играл.
Sarah Packard Ты не неудачник, Эдди, ты победитель. Некоторые мужчины так и не узнают, что это значит.

Отзывы о фильме

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