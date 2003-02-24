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Альберто Сорди

Alberto Sordi
Альберто Сорди
Альберто Сорди Alberto Sordi
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Дата рождения
15 июня 1920
Возраст
82 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
24 февраля 2003
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Альберто Сорди

Родился 15 июня 1920 года. Рим, Италия.

Фильмография Альберто Сорди
Я знаю, что ты знаешь, что я знаю
Я знаю, что ты знаешь, что я знаю
драма 1982, Италия
8.0
Рим
Рим
драма, комедия 1972, Италия / Франция
7.0
Игры в карты по-научному
Игры в карты по-научному
драма, комедия 1972, Италия
7.0
Итальянец в Америке
Итальянец в Америке
драма 1969, Италия
6.0
Залог успеха
Залог успеха
комедия, драма 1968, Италия
7.0
Наши мужья
Наши мужья
мелодрама, комедия 1966, Италия
6.0
Воздушные приключения
Воздушные приключения
комедия, приключения, семейный 1965, Великобритания
7.0
Бум
Бум
комедия 1963, Италия
7.0
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