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Альберто Сорди
Альберто Сорди
Alberto Sordi
О персоне
Фильмография
Альберто Сорди
Alberto Sordi
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Дата рождения
15 июня 1920
Возраст
82 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
24 февраля 2003
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Альберто Сорди
Родился 15 июня 1920 года. Рим, Италия.
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Фильмография Альберто Сорди
Я знаю, что ты знаешь, что я знаю
драма
1982, Италия
8.0
Рим
драма, комедия
1972, Италия / Франция
7.0
Игры в карты по-научному
драма, комедия
1972, Италия
7.0
Итальянец в Америке
драма
1969, Италия
6.0
Залог успеха
комедия, драма
1968, Италия
7.0
Наши мужья
мелодрама, комедия
1966, Италия
6.0
Воздушные приключения
комедия, приключения, семейный
1965, Великобритания
7.0
Бум
комедия
1963, Италия
7.0
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