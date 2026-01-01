Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Дыра
Рейтинг IMDb: 8.5
Дыра

Дыра

Le Trou 18+
О фильме

Молодой Гаспар, ожидающий решение суда, попадает в камеру к четырем приятелям, задумавшим побег. Пока длится следствие по их делам, они не хотят прохлаждаться впустую и готовят путь на волю. Жао, Ролан, Монсиньор и Маню посвящают новичка в свою тайну, и вот уже пять человек ломают стену в тюремном подземелье, день за днем увеличивая дыру и приближая себя к долгожданной свободе...

Франция, 1960

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 18 марта 1960
Дата выхода
12 февраля 1961 Великобритания
4 ноября 1960 Германия
8 августа 1961 Дания
5 июля 1961 Испания
1 апреля 1960 Италия
26 мая 1964 США
28 сентября 1961 Финляндия
18 марта 1960 Франция
7 апреля 1962 Япония
Сборы в мире $34 588
Производство Filmsonor, Play Art, Titanus
Другие названия
Le trou, The Hole, Das Loch, Hullet, La evasión, Rupa, A Um Passo da Liberdade, Alhofrah, Ana, Auk, Az odú, De ontvluchting, Delik, Dziura, El agujero, El boquete, El hueco, Hålet, Het complot, Hofreh, I trypa, Il buco, L'evasió, O Buraco, The Night Watch, To kelli tis prodosias, Tunneli, Tunneln, Un paso a la libertad, Vượt Ngục, Η τρύπα, Το κελί της προδοσίας, Діра, Дыра, 구멍, 洞, 穴
Режиссер
Жак Беккер
В ролях
Мишель Константен
Жан Кероди
Филипп Леруа
Филипп Леруа
Раймон Мюнье
Марк Мишель
Все актеры и съемочная группа
7.5
8.5 IMDb
Киноляпы

В канализации, когда Ролан Дарбан зарисовывает план тюрьмы, земля на полу полностью разровнена, хотя это был проход, и на ней должны были остаться следы от обуви.

