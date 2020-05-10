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Мир Апу Мир Апу
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Apur Sansar

Мир Апу, 1959

1959 / Индия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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О фильме

Взрослый Апу, став сиротой, живет в жалкой комнатке в Калькутте и стремится стать писателем. Его друг Пулу приглашает его на свадьбу своей сестры Апарны в небольшую бенгальскую деревню. Однако счастье невесты длится недолго — жених оказывается сумасшедшим. А если она не выйдет замуж в назначенный час, будет навеки опозорена. В знак протеста сбитый с толку Апу женится на девушке и забирает молодую жену с собой в город. Через год его жена умрет при родах, оставив Апу сына, которого он поначалу не хочет видеть. Только через пять лет его друг находит его и уговаривает взять на себя заботу о ребенке…

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1959
Премьера онлайн 10 мая 2020
Премьера в мире 1 мая 1959
Возраст 16+
Режиссер
Сатьяджит Рай
Сатьяджит Рай
В ролях
Соумитра Чаттерджи
Все актеры и съемочная группа
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