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Владимир Ивашов

Владимир Ивашов
Владимир Ивашов
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Дата рождения
28 августа 1939
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
23 марта 1995
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Владимир Ивашов

Родился 28 августа 1939 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Владимир Ивашов
Это мы, господи...
Это мы, господи...
военный, драма 1990, СССР
7.0
Право на выстрел
Право на выстрел
боевик 1981, СССР
6.0
Звездный инспектор
Звездный инспектор
фантастика 1980, СССР
5.0
По улицам комод водили...
По улицам комод водили...
комедия 1978, СССР
5.0
Дознание пилота Пиркса
Дознание пилота Пиркса
фантастика, драма 1978, Польша / СССР
6.0
Бриллианты для диктатуры пролетариата
Бриллианты для диктатуры пролетариата
криминал 1975, СССР
6.0
Совсем пропащий
Совсем пропащий
приключения 1973, СССР
7.0
Герой нашего времени
Герой нашего времени
мелодрама, драма 1965, СССР
6.0
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