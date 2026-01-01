CountryFinland / Great Britain / Germany / Sweden / France
Runtime1 hour 15 minutes
Production year1990
World premiere13 September 1990
Release date
13 September 1990
Russia
16+
16 August 1991
Denmark
12 October 1990
Finland
9 January 1991
France
14 March 1991
Germany
12
15 February 1991
Great Britain
15
11 October 1991
Hungary
9 March 1991
Japan
13 September 1990
Kazakhstan
15 March 1991
Netherlands
20 March 1992
Portugal
M/16
25 December 1990
Sweden
15
13 September 1990
Ukraine
ProductionVillealfa Filmproductions, Svenska Filminstitutet (SFI), Finnkino
Also known as
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