Country Finland / Great Britain / Germany / Sweden / France

Runtime 1 hour 15 minutes

Production year 1990

World premiere 13 September 1990

Release date 13 September 1990 Russia 16+ 16 August 1991 Denmark 12 October 1990 Finland 9 January 1991 France 14 March 1991 Germany 12 15 February 1991 Great Britain 15 11 October 1991 Hungary 9 March 1991 Japan 13 September 1990 Kazakhstan 15 March 1991 Netherlands 20 March 1992 Portugal M/16 25 December 1990 Sweden 15 13 September 1990 Ukraine

Production Villealfa Filmproductions, Svenska Filminstitutet (SFI), Finnkino