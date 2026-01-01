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Poster of I Hired a Contract Killer
6.6
Kinoafisha Films I Hired a Contract Killer
6.6

I Hired a Contract Killer

, 1990
I Hired a Contract Killer
Finland, Great Britain, Germany, Sweden, France / Drama, Comedy / 18+
Poster of I Hired a Contract Killer
6.6

Cast

Jean-Pierre Léaud
Jean-Pierre Léaud
Henri Boulanger
Margi Clarke
Margaret
Kenneth Colley
Killer
T.R. Bowen
Department Head
Imogen Claire
Secretary
Angela Walsh
Landlady
Cyril Epstein
Cab Driver
Nicky Tesco
Pete
Charles Cork
Al
Michael O'Hagan
Killer's Boss
Director Aki Kaurismäki
Writer Peter von Bagh, Aki Kaurismäki
Cast and Crew

Film details

Country Finland / Great Britain / Germany / Sweden / France
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 1990
World premiere 13 September 1990
Release date
13 September 1990 Russia 16+
16 August 1991 Denmark
12 October 1990 Finland
9 January 1991 France
14 March 1991 Germany 12
15 February 1991 Great Britain 15
11 October 1991 Hungary
9 March 1991 Japan
13 September 1990 Kazakhstan
15 March 1991 Netherlands
20 March 1992 Portugal M/16
25 December 1990 Sweden 15
13 September 1990 Ukraine
Production Villealfa Filmproductions, Svenska Filminstitutet (SFI), Finnkino
Also known as
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Film rating

6.6
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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