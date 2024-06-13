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Poster of A Clockwork Orange
7.4
A Clockwork Orange - Trailer
Kinoafisha Films A Clockwork Orange
7.4

A Clockwork Orange

, 1971
Clockwork Orange
Great Britain / Sci-Fi / 18+
Trailers
Poster of A Clockwork Orange
7.4
A Clockwork Orange - Trailer
A Clockwork Orange  Trailer

Synopsis

In the future, a sadistic gang leader is imprisoned and volunteers for a conduct-aversion experiment, but it doesn't go as planned.

Cast

Malcolm McDowell
Malcolm McDowell
Alex
Michael Bates
Chief Guard
Warren Clarke
Dim
John Clive
Stage Actor
Paul Farrell
Tramp
Aubrey Morris
Patrick Magee
Mr Alexander
Adrienne Corri
Mrs. Alexander
Carl Duering
Dr. Brodsky
Clive Francis
Lodger
Michael Gover
Prison Governor
Director Stanley Kubrick
Writer Stanley Kubrick, Anthony Burgess
Composer Wendy Carlos
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 2 hours 11 minutes
Production year 1971
Online premiere 3 October 2014
World premiere 28 October 1971
Release date
9 December 2021 Russia 18+
25 July 1985 Argentina
10 February 1972 Australia
15 September 1972 Belgium
22 August 2014 Brazil
21 April 1972 Denmark
27 October 1972 Finland
21 April 1972 France
22 March 1972 Germany
11 January 1972 Great Britain
1 January 1973 Greece
30 October 1980 Hong Kong
25 May 2023 Iceland 16 year age limit
11 January 1972 Ireland
28 October 1971 Israel
7 September 1972 Italy
29 April 1972 Japan
19 December 1971 Kazakhstan
21 November 2017 Lithuania N-18
22 January 1974 Mexico
20 April 1972 Netherlands 18
12 April 1973 Norway
24 August 1972 Peru
23 October 2025 Poland
29 November 1974 Portugal
16 June 1975 Spain
25 April 1972 Sweden
29 December 2017 Taiwan
15 March 1996 Turkey
19 December 1971 USA
19 December 1971 Ukraine
25 April 1973 Uruguay
Budget $2,200,000
Worldwide Gross $27,192,044
Production Warner Bros., Polaris Productions, Hawk Films
Also known as
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Film rating

7.4
Rate 16 votes
8.2 IMDb
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Updated 13 June 2024

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A Clockwork Orange - Trailer
A Clockwork Orange Trailer
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