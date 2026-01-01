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6.1
Kinoafisha Films The Dream of Butterfly
6.1

The Dream of Butterfly

, 1939
Il sogno di Butterfly
Italy, Germany / Musical, Drama, Romantic / 18+
6.1

Cast

Maria Cebotari
Madame Butterfly
Luigi Almirante
Riccardo Belli
Fosco Giachetti
Harry Peters
Lucie Englisch
Anna Ranieri
Germana Paolieri
Mary Peterson
Renato Cialente
Guglielmo Barnabò
Carlo Lombardi
Miranda Bonansea
Giuseppe Pierozzi
Director Carmine Gallone
Writer Ernst Marischka, Guido Cantini
Cast and Crew

Film details

Country Italy / Germany
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 1939
World premiere 10 January 1939
Release date
22 February 1940 Croatia
23 June 1941 Denmark
1 April 1942 France
12 September 1939 Germany
10 January 1939 Italy
1 March 1941 Portugal
25 December 1939 Slovenia
11 November 1941 Spain
28 August 1940 Sweden
12 February 1941 USA
9 November 1948 USSR
Production Esperia Film Distributing Co. Inc., Grandi Film Storici
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Film rating

6.1
Rate 15 votes
5.9 IMDb
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