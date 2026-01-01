ProductionEsperia Film Distributing Co. Inc., Grandi Film Storici
Also known as
Il sogno di Butterfly, Himna ljubavi (Premijera Madame Butterfly), Madame Butterfly, Premiera Madame Butterfly, Butterfly, El sueño de Butterfly, Geishan lemmentarina, Le songe de Madame Butterfly, O Sonho de Butterfly, Pillangó kisasszony szerelme, Premiere der Butterfly, Premieren paa Butterfly, The Dream of Butterfly, Премьера Баттерфляй, Премьера Чио Чио-Сан
Film rating
6.1
Rate15 votes
5.9IMDb
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