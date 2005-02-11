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Правила съема: Метод Хитча Правила съема: Метод Хитча
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Hitch

Правила съема: Метод Хитча, 2005

2005 / США
7.5 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Хитч – убежденный холостяк, который зарабатывает на жизнь тем, что помогает стеснительным неудачникам завоевывать сердца понравившихся им дам. Его очередным клиентом становится застенчивый бухгалтер Альберт, который мечтает о том, чтобы его заметила светская львица Аллегра. Хитч начинает помогать Альберту, но сталкивается с эффектной и проницательной Сарой, журналисткой, ведущей колонку светских сплетен и следящей за каждым шагом Аллегры. Деятельность Сары грозит Хитчу разоблачением.

  • Ева Мендес снялась в клипе Уилла Смита «Майами», где сыграла девушку в кабриолете. Когда Мендес напомнила об этом Смиту во время репетиции, Смит смущенно признался, что не помнит ее. 
  • Кевин Джеймс сам придумал все танцевальные движения для сцены, где Альберт танцует в квартире Хитча.
  • Пожарная часть, показанная во вступительных титрах, – та же самая пожарная часть, которая фигурирует в фильме «Охотники за привидениями».
  • По словам Уилла Смита, главная героиня должна была быть белой, но продюсеры не хотели делать пару главных героев межрасовой, так как это считалось табу. Они также не хотели, чтобы главная героиня была черной, так как боялись, что это оттолкнет белую публику. В итоге остановились на варианте латиноамериканки в главной роли.
  • Энди Теннант предлагал роль Сары Айшварии Рай, но она предпочла поучаствовать в проекте «Невеста и предрассудки».

Алекс "Хитч" Хитченс — легендарный нью-йоркский "доктор-сват". Множеству мужчин он помог добиться взаимности от женщин их мечты. Хитч не бескорыстен, он получает за свою работу гонорар, но предусмотрительно хранит в тайне свой способ зарабатывать на жизнь.

Новый клиент Хитча — Альберт, робкий бухгалтер, без ума влюблённый в гламурную звезду Аллегру Коул. Для Хитча этот случай должен стать вершиной его карьеры. Однако, работая над этим делом, он вдруг встречает достойного противника в лице эффектной и проницательной Сары Мелас, журналистки, ведущей колонку светских сплетен, и следящей за каждым шагом Аллегры.

Профессиональный холостяк Хитч внезапно обнаруживает, что по уши влюблён в Сару, которая, в свою очередь, близка к сенсационному открытию: она только что вышла на след таинственного манхэттенского "доктора-свата"...

7.5 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 3 марта 2005
Премьера в мире 11 февраля 2005
Возраст 12+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Энди Теннант
Энди Теннант
В ролях
Уилл Смит
Уилл Смит
Мишель ДиБенедетти
Даррелл Фостер
Ева Мендес
Ева Мендес
Филип Боско
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Правила съема: Метод Хитча 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Рома 2 апреля 2015, 12:51
Там в клубе(в котором зажигал толстяк со своей возлюбленной) музыка до боли знакомая играет... Никак не могу вспомнить что это. Если вдруг кто узнал, буду благодарен если отпишите в icq 8881719
гость 2 апреля 2015, 12:51
смешной фильмец... рекомендую...

"он залезал к чувихе на скутер и дал ей ногой по башке" - в натуре смешно, но автор этих слов - лох, с извращенным чувством юмора.
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57 голосов
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саундтрек фильма Правила съема: Метод Хитча
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