Правила съема: Метод Хитча, 2005

Алекс "Хитч" Хитченс — легендарный нью-йоркский "доктор-сват". Множеству мужчин он помог добиться взаимности от женщин их мечты. Хитч не бескорыстен, он получает за свою работу гонорар, но предусмотрительно хранит в тайне свой способ зарабатывать на жизнь.

Новый клиент Хитча — Альберт, робкий бухгалтер, без ума влюблённый в гламурную звезду Аллегру Коул. Для Хитча этот случай должен стать вершиной его карьеры. Однако, работая над этим делом, он вдруг встречает достойного противника в лице эффектной и проницательной Сары Мелас, журналистки, ведущей колонку светских сплетен, и следящей за каждым шагом Аллегры.

Профессиональный холостяк Хитч внезапно обнаруживает, что по уши влюблён в Сару, которая, в свою очередь, близка к сенсационному открытию: она только что вышла на след таинственного манхэттенского "доктора-свата"...