Помнится, незадолго до премьеры «Оборотней» я где-то то ли услышал, то ли прочитал, что данный фильм перевернет мое – да и вообще чье бы то ни было – представление об этих милых существах, вынесенных в русское название (в оригинале картина именуется Cursed, что переводится как «Проклятие» или «Проклятые»). Поскольку режиссером выступил Уэс Крейвен, который время от времени ставит не по жанру концептуальные вещи, а сценаристом – Кевин Уильямсон, выдающий иногда вполне приличные сценарии, шанс на…