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Постер фильма Оборотни
6.1
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6.1

Оборотни

, 2005
Cursed
Германия, США / триллер, ужасы / 18+
Постер фильма Оборотни
6.1

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Однажды лунной ночью брат и сестра попадают в аварию на лесной дороге, сбивая крупное животное, похожее на волка. Чудом выжив, они обнаруживают, что через несколько дней после аварии с их телами стали происходить странные вещи: физическая сила возросла, чувства и ощущения обострились, начались необъяснимые и очень пугающие трансформации. Но самое ужасное, что это стали замечать и многие окружающие…

  • В первоначальной версии фильма роль Дженни исполнила Мэнди Мур, но когда съемки решено было начать заново, ее место заняла певица Миа. То же самое произошло с несколькими другими актерами. 
  • В первоначальной версии сценария персонажи Кристины Риччи и Джесси Айзенберга не были братом и сестрой. 
  • Работа над фильмом продолжалась два года, бюджет превысил 70 миллионов долларов, но конечный результат все равно категорически не устроил режиссера Уэса Крэйвена. Он жаловался на продюсеров фильма, братьев Вайнштейн, говоря, что они искромсали фильм и убрали все кровавые эпизоды ради более приемлемого прокатного рейтинга. 
  • У группы поддержки в школе точно такие же форма и талисман, как и у группы поддержки в фильме «Студенческая команда». 
  • На отметке 00:05:45 можно заметить отсылку к Фредди Крюгеру на заднем плане. 

По Лос-Анджелесу разгуливает оборотень. Искалеченные свирепой тварью люди понимают, что единственный способ спастись – это убить его...

В ролях

Кристина Риччи
Кристина Риччи
Ellie
Джошуа Джексон
Джошуа Джексон
Джуди Грир
Джуди Грир
Кристина Анапау
Brooke
Скотт Байо
Джеймс Бролин
Джеймс Бролин
Портия де Росси
Zela
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
Jimmy
Скотт Фоули
Скотт Фоули
Шэшони Холл
Крэйг Килборн
Мишель Крузик
Мишель Крузик
Режиссер Уэс Крэйвен
Сценарист Кевин Уильямсон
Композитор Марко Белтрами
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 13 августа 2018
Премьера в мире 25 февраля 2005
Дата выхода
3 марта 2005 Россия Вест 16+
2 июня 2005 Австралия
21 июля 2005 Австрия
12 мая 2005 Аргентина
3 марта 2005 Беларусь
27 июля 2005 Бельгия
15 июля 2005 Бразилия
22 апреля 2005 Великобритания
27 октября 2006 Венгрия
21 июля 2005 Германия
21 апреля 2005 Гонконг
6 мая 2005 Греция
6 мая 2005 Дания
8 июня 2005 Египет
10 марта 2005 Израиль
22 апреля 2005 Ирландия
15 апреля 2005 Исландия
22 апреля 2005 Испания
25 марта 2005 Италия
3 марта 2005 Казахстан
25 февраля 2005 Канада
28 декабря 2005 Кувейт
29 апреля 2005 Мексика
7 апреля 2005 Нидерланды
13 мая 2005 Норвегия
6 апреля 2005 ОАЭ
13 мая 2005 Панама
9 июня 2005 Перу
28 октября 2005 Польша
25 февраля 2005 США
2 июня 2005 Сингапур
7 июля 2005 Словакия
3 марта 2005 Таиланд
6 мая 2005 Турция
3 марта 2005 Украина
9 марта 2005 Филиппины
26 июня 2005 Финляндия
29 июня 2005 Франция
2 июня 2005 Чехия
21 июля 2005 Швейцария
3 июня 2005 Швеция
1 апреля 2005 Эстония
5 августа 2005 ЮАР
18 марта 2006 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $38 000 000
Сборы в мире $29 621 722
Производство Dimension Films, Outerbanks Entertainment, Craven-Maddalena Films
Другие названия
Cursed, La marca de la bestia, Amaldiçoados, Prokleti, Blestemat, Cursed - Il maleficio, Elátkozottak, Kirotut, La maldición (Cursed), Lanet, Maléfice, Neetud, Nolādētie, Oi kataramenoi, Prekliatie, Prokletí, Przeklęta, Ukleta, Vérfarkas, Verflucht, Vilkolakiai, Wes Craven's Cursed, Οι καταραμένοι, Оборотни, Перевертні, Прокълнати, ウェス・クレイヴン's カースド, 魔咒, Cursed 4: Back for More, Az elátkozottak, 저주 받은 자

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
Обновлено 17 марта 2021

Цитаты

[описание оборотня в человеческом облике полиции]
Jimmy Myers Я - я не знаю... ростом около пяти футов десяти...
Ellie [перебивание Джимми Майерса] У неё костлявая ж#па... и толстые бёдра... и страшная кожа.
[оборотень врывается в окно, рычит и показывает Элли средний палец]

Наша рецензия

Помнится, незадолго до премьеры «Оборотней» я где-то то ли услышал, то ли прочитал, что данный фильм перевернет мое – да и вообще чье бы то ни было – представление об этих милых существах, вынесенных в русское название (в оригинале картина именуется Cursed, что переводится как «Проклятие» или «Проклятые»). Поскольку режиссером выступил Уэс Крейвен, который время от времени ставит не по жанру концептуальные вещи, а сценаристом – Кевин Уильямсон, выдающий иногда вполне приличные сценарии, шанс на…

Отзывы о фильме

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