Однажды лунной ночью брат и сестра попадают в аварию на лесной дороге, сбивая крупное животное, похожее на волка. Чудом выжив, они обнаруживают, что через несколько дней после аварии с их телами стали происходить странные вещи: физическая сила возросла, чувства и ощущения обострились, начались необъяснимые и очень пугающие трансформации. Но самое ужасное, что это стали замечать и многие окружающие…
По Лос-Анджелесу разгуливает оборотень. Искалеченные свирепой тварью люди понимают, что единственный способ спастись – это убить его...
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