Знакомство с Факерами, 2004

Грэгу Факеру удалось добиться благословения от отца своей возлюбленной, но проблемы на этом не закончились. Суровый Джек Бернс выразил желание познакомиться со всеми будущими родственниками, и они вместе с женой отправились в Майами, к родителям Грэга. Кто же они такие, эти люди, которые умудрились назвать своего сына Гейлорд?
В первом "Знакомство с родителями", Джек Байрнс, бывший агент ЦРУ и отец избранницы нашего героя Грега Факера, дал тому разрешение на брак с дочерью (заметим, не без "некоторых" проблем). Теперь настала пора познакомиться с родителями жениха. Семейство Байрнсов отправляет в Детройт к мистеру и миссис Факер, которые настолько отличаются от них, насколько это вообще возможно. Но как говорилось в первом "Знакомстве", родители, которые назвали своего сына Гей М. Факер, как минимум, имеют чувство юмора.