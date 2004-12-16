Знакомство с Факерами, 2004

В первом "Знакомство с родителями", Джек Байрнс, бывший агент ЦРУ и отец избранницы нашего героя Грега Факера, дал тому разрешение на брак с дочерью (заметим, не без "некоторых" проблем). Теперь настала пора познакомиться с родителями жениха. Семейство Байрнсов отправляет в Детройт к мистеру и миссис Факер, которые настолько отличаются от них, насколько это вообще возможно. Но как говорилось в первом "Знакомстве", родители, которые назвали своего сына Гей М. Факер, как минимум, имеют чувство юмора.