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Знакомство с Факерами Знакомство с Факерами
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Meet the Fockers

Знакомство с Факерами, 2004

2004 / США
6.9 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Грэгу Факеру удалось добиться благословения от отца своей возлюбленной, но проблемы на этом не закончились. Суровый Джек Бернс выразил желание познакомиться со всеми будущими родственниками, и они вместе с женой отправились в Майами, к родителям Грэга. Кто же они такие, эти люди, которые умудрились назвать своего сына Гейлорд?

  • Аланна Юбак, сыгравшая бывшую няню Грега, на самом деле на десять лет моложе Бена Стиллера.
  • Члены рейтинговой комиссии поставили перед создателями условие, что если они не смогут доказать, что люди с фамилией Факер действительно существуют, то название фильма придется изменить. Судя по тому, что название осталось, создателям удалось найти настоящих Факеров. 
  • Стюардесса, забирающая в начале фильма чемодан Грэга на капитанский стеллаж, – это та же самая бортпроводница, из-за которой в «Знакомстве с родителями» Грэга сняли с самолета. 
  • В свободное от съемок время Роберт Де Ниро проводил много времени с близнецами, играющими его внуков. Он чувствовал, что важно как можно сильнее сблизиться с ними, чтобы их отношения на экране вызывали доверие.
  • Робин Уильямс отказался от роли Берни Факера, уступив ее своему другу Дастину Хоффману.

В первом "Знакомство с родителями", Джек Байрнс, бывший агент ЦРУ и отец избранницы нашего героя Грега Факера, дал тому разрешение на брак с дочерью (заметим, не без "некоторых" проблем). Теперь настала пора познакомиться с родителями жениха. Семейство Байрнсов отправляет в Детройт к мистеру и миссис Факер, которые настолько отличаются от них, насколько это вообще возможно. Но как говорилось в первом "Знакомстве", родители, которые назвали своего сына Гей М. Факер, как минимум, имеют чувство юмора.

6.9 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 6 января 2005
Премьера онлайн 24 декабря 2018
Премьера в мире 16 декабря 2004
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик UPI
Бюджет $80 000 000
Режиссер
Джей Роуч
Джей Роуч
В ролях
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд
Аланна Юбак
Аланна Юбак
Все актеры и съемочная группа
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Знакомство с Факерами

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Наверняка то, что я скажу несколькими строчками ниже, многим покажется старомодным и неприкольным. Однако иногда полезно сказать или сделать что-нибудь старомодное, неприкольное, честное, в конце концов. Так вот, начнем с места в карьер: «Знакомство с Фокерами (Факерами)» – тупая, пошлая, скабрезная, сальная сортирная юмореска, вызывающая бурный смех и восторг в зале кинотеатра исключительно по причине умственной отсталости большинства сидящих в вышеупомянутом зале. Однако главную скорбь,…
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Наталия 2 апреля 2015, 12:51
А я наоборот, была приятно удивлена. По моему мнению вторая часть более убойная, больше смешных моментов (но более пошловатых - все таки про Факеров… Читать дальше…
Андрей 2 апреля 2015, 12:51
Седня посмотрел этот шедевр. Смеялся от души, особенно когда малыша говорить научили одно слово, но(!) какое слово! А вот плач этого малыша немного бесил, слишком много его было для комедии.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Ох, уж эти родственники: 6 комедий о сложных семейных отношениях Если думаете, что только вам не повезло с родственниками, то вы глубоко заблуждаетесь. Кинематографисты всего мира с удовольствием снимают фильмы на эту «плодородную» тему. Вспомним 6 комедий о странных, смешных и трогательных семейных отношениях.
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24 июня 2021 11:00
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