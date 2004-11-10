Чаки вернулся! Знаменитая кукла-убийца требует еще больше крови!
В фильме «Невеста Чаки» кукольный монстр встречает свою вторую половину, прекрасную куклу Тиффани. Теперь на арену выходит потомок Чаки, плод их безумной и страстной любви — Глен. Cмогут ли Чаки и Тиффани убедить своего сыночка продолжить семейное кровавое дело?..
ПроизводствоRogue Pictures, David Kirschner Productions, Castel Film Romania
Другие названия
Seed of Chucky, El hijo de Chucky, Child's Play 5, Child's Play 5: Seed of Chucky, A Semente de Chucky, Bride of Chucky 2, Child p*lay - Chucky no tane, Chucky ivadéka, Chucky's Baby, Chuckyho potomstvo, Chuckyho sémě, Çocuk Oyunu 5: Chucky'nin Tohumu, Dečija igra 5: Čakijevo seme, Génération Chucky, Il figlio di Chucky, La semilla de Chucky, Laleczka Chucky: Następne pokolenie, Le Fils de Chucky, Ma Búp Bê 5: Đứa Con Của Chucky, O Filho de Chucky, O gios tou Chucky, Son of Chucky, Ο γιος του Τσάκι, Нащадок Чакі, Потомство Чаки, Синът на Чъки, सीड ऑफ़ चकी, チャイルド・プレイ チャッキーの種, 鬼娃新娘之鬼娃也有種, Chuckys Baby, Đứa con của Chucky, 鬼娃孽种, 鬼娃新娘之鬼娃也有种, 娃鬼怪婴, Bebek, แค้นฝังหุ่น 5 เชื้อผีแค้นฝังหุ่น, 鬼娃恰吉5