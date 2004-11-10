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Постер фильма Потомство Чаки
5.3
Киноафиша Фильмы Потомство Чаки
5.3

Потомство Чаки

, 2004
Seed of Chucky
США, Румыния / комедия, ужасы / 18+
Постер фильма Потомство Чаки
5.3

О фильме

Чаки вернулся! Знаменитая кукла-убийца требует еще больше крови! В фильме «Невеста Чаки» кукольный монстр встречает свою вторую половину, прекрасную куклу Тиффани. Теперь на арену выходит потомок Чаки, плод их безумной и страстной любви — Глен. Cмогут ли Чаки и Тиффани убедить своего сыночка продолжить семейное кровавое дело?..

В ролях

Дженнифер Тилли
Дженнифер Тилли
Тиффани
Брэд Дуриф
Брэд Дуриф
Чаки
Билли Бойд
Билли Бойд
Glenda
Ханна Спирритт
Joan
Редман
Redman
Дебби Ли Кэррингтон
Тони Гарднер
Tony Gardner
Джон Уотерс
Джон Уотерс
Pete Peters
Кейт-Ли Кастл
Психи
Steve West
Stan
Джейсон Флеминг
Джейсон Флеминг
Santa
Режиссер Дон Манчини
Сценарист Дон Манчини
Композитор Пино Донаджо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Румыния
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 20 июня 2005
Премьера в мире 10 ноября 2004
Дата выхода
21 апреля 2005 Россия Парадиз 16+
13 мая 2005 Австралия MA 15+
21 апреля 2005 Беларусь
25 мая 2005 Бразилия
13 мая 2005 Великобритания 15
25 мая 2005 Германия
13 мая 2005 Ирландия 18
10 декабря 2004 Испания
21 апреля 2005 Казахстан
12 ноября 2004 Канада
2 декабря 2004 Нидерланды
11 ноября 2004 США
30 июня 2005 Словения
21 апреля 2005 Украина
2 марта 2005 Франция
MPAA R
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $24 829 644
Производство Rogue Pictures, David Kirschner Productions, Castel Film Romania
Другие названия
Seed of Chucky, El hijo de Chucky, Child's Play 5, Child's Play 5: Seed of Chucky, A Semente de Chucky, Bride of Chucky 2, Child p*lay - Chucky no tane, Chucky ivadéka, Chucky's Baby, Chuckyho potomstvo, Chuckyho sémě, Çocuk Oyunu 5: Chucky'nin Tohumu, Dečija igra 5: Čakijevo seme, Génération Chucky, Il figlio di Chucky, La semilla de Chucky, Laleczka Chucky: Następne pokolenie, Le Fils de Chucky, Ma Búp Bê 5: Đứa Con Của Chucky, O Filho de Chucky, O gios tou Chucky, Son of Chucky, Ο γιος του Τσάκι, Нащадок Чакі, Потомство Чаки, Синът на Чъки, सीड ऑफ़ चकी, チャイルド・プレイ チャッキーの種, 鬼娃新娘之鬼娃也有種, Chuckys Baby, Đứa con của Chucky, 鬼娃孽种, 鬼娃新娘之鬼娃也有种, 娃鬼怪婴, Bebek, แค้นฝังหุ่น 5 เชื้อผีแค้นฝังหุ่น, 鬼娃恰吉5

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 3 декабря 2020

Цитаты

Tiffany Я больше не собираюсь беременеть, вот тебе и всё. Моя мама всегда говорила: «Один раз — это благословение, два — проклятие.»
Chucky Ну, это объясняет твою сестру.

Отзывы о фильме

rose 2 апреля 2015, 12:51
для любителей куклы Чаки: советую посмотреть. Я хоть и смотрела на DVD, но посмеялась на славу. Фильм снят в лучших традициях, забавная… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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