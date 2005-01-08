Электра, 2005

Действие фильма разворачивается через два года после событий, происшедших в "Сорвиголове". Погибшую Электру Натчиос воскрешают члены зловещего Ордена Руки, представляющие собой группу наемных убийц. От их лидера Кириги Электра получает задание убить Марка Миллера и его 13-летнюю дочь Эбби. Однако, познакомившись и подружившись с ними, Электра понимает, что не в силах выполнить задание. В итоге она решает встать на защиту Марка и Эбби и вступить в схватку с коварными ниндзя.