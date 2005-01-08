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Электра Электра
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Elektra

Электра, 2005

2005 / США
5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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О фильме

Действие фильма разворачивается через два года после событий, происшедших в "Сорвиголове". Погибшую Электру Натчиос воскрешают члены зловещего Ордена Руки, представляющие собой группу наемных убийц. От их лидера Кириги Электра получает задание убить Марка Миллера и его 13-летнюю дочь Эбби. Однако, познакомившись и подружившись с ними, Электра понимает, что не в силах выполнить задание. В итоге она решает встать на защиту Марка и Эбби и вступить в схватку с коварными ниндзя.

5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 10 марта 2005
Премьера онлайн 1 октября 2021
Премьера в мире 8 января 2005
Возраст 12+
Режиссер
Роб Бауман
В ролях
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Теренс Стэмп
Теренс Стэмп
Уилл Юн Ли
Горан Виснич
Кэри-Хироюки Тагава
Кэри-Хироюки Тагава
Все актеры и съемочная группа
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Электра
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
ПГНМУК 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Fenix, 23/02/2005 - 23:37:28):или слизали откуда нить.. как минимум один точно - из рекламы видно

какой же именно?
Алина 2 апреля 2015, 12:51
Советую сходить!!!

Клевый фильм.

Не супер конечно, но интересный и не грузит !!)✊
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