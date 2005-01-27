Игра в прятки, 2005

Жена нью-йоркского психолога Дэвида Калауэя покончила с собой – несчастную обнаружили в ванне со вскрытыми венами. Маленькая Эмили остро переживает потерю матери, поэтому Дэвид решает сменить обстановку и вместе с дочерью отправляется в небольшой тихий городок. Вскоре в доме начинают происходить странные вещи – игрушки девочки исчезают, а на стенах появляются жуткие надписи. Мужчина пытается выяснить, что происходит, но Эмили убеждает отца, что все это – дело рук ее нового друга Чарли. Дэвид считает, что, пытаясь справиться со стрессом после самоубийства матери, девочка придумала себе воображаемого приятеля. Однако когда кто-то начинает убивать сначала домашних животных, а потом и гостей, герой понимает, что Чарли вполне реален…
Овдовевший доктор Дэвид Кэллауэй пытается сделать все возможное, чтобы помочь своей 9-летней дочери Эмили пережить потерю матери. Однако девочке мало внимания ее любящего и заботливого отца. В своем воображении она создает вымышленного друга по имени Чарли, который заставляет ее совершать странные, а порой и безумные поступки. Это вынуждает Дэвида обратиться за помощью к коллеге – доктору Кэтрин и к живущим по соседству супругам Стивену и Лоре, которые недавно сами пережили страшную трагедию...
типичный фильм из типичных "хит-парадов" со всех щелей и утюгов - типа, 10 фильмов взрывающих мозг или 2 фильма с не… Читать дальше…