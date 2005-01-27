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Игра в прятки Игра в прятки
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Игра в прятки, 2005

2005 / США
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жена нью-йоркского психолога Дэвида Калауэя покончила с собой – несчастную обнаружили в ванне со вскрытыми венами. Маленькая Эмили остро переживает потерю матери, поэтому Дэвид решает сменить обстановку и вместе с дочерью отправляется в небольшой тихий городок. Вскоре в доме начинают происходить странные вещи – игрушки девочки исчезают, а на стенах появляются жуткие надписи. Мужчина пытается выяснить, что происходит, но Эмили убеждает отца, что все это – дело рук ее нового друга Чарли. Дэвид считает, что, пытаясь справиться со стрессом после самоубийства матери, девочка придумала себе воображаемого приятеля. Однако когда кто-то начинает убивать сначала домашних животных, а потом и гостей, герой понимает, что Чарли вполне реален…

  • Фамке Янссен (Кэтрин) – правша, но во время съемок она держала пистолет в левой руке. По мнению актрисы, если бы она держала оружие в правой руке, то выглядела бы чересчур уверенно. 
  • Многие зрители думали, что Дакоту Фаннинг (Эмили) для роли покрасили в шатенку. На самом деле юная актриса носила на съемочной площадке парик.
  • Фраза «Выходи, где бы ты ни был», которая звучит из уст разных героев на протяжении всего фильма, заимствована из триллера «Мыс страха». Так же, как и в «Игре в прятки», главную роль в нем исполнил Роберт Де Ниро.

Овдовевший доктор Дэвид Кэллауэй пытается сделать все возможное, чтобы помочь своей 9-летней дочери Эмили пережить потерю матери. Однако девочке мало внимания ее любящего и заботливого отца. В своем воображении она создает вымышленного друга по имени Чарли, который заставляет ее совершать странные, а порой и безумные поступки. Это вынуждает Дэвида обратиться за помощью к коллеге – доктору Кэтрин и к живущим по соседству супругам Стивену и Лоре, которые недавно сами пережили страшную трагедию...

6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2005
Премьера в России 10 февраля 2005
Премьера в мире 27 января 2005
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $30 000 000
Режиссер
Джон Полсон
Джон Полсон
В ролях
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Дакота Фаннинг
Дакота Фаннинг
Элизабет Шу
Элизабет Шу
Фамке Янссен
Фамке Янссен
Эми Ирвинг
Эми Ирвинг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Игра в прятки 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Чем хорош жанр триллера, так это тем, что психов всегда оказывается гораздо больше, чем видится поначалу. Мы наивно полагаем, что в каждом конкретном случае вопрос исчерпывается каким-нибудь единичным душевнобольным, в то время как на самом деле все сюжетное поле опутано и инфицировано безумием (не только по ту, но и по эту сторону экрана). Хороший триллер никогда не преминет нам это показать. «Игра в прятки» – хороший триллер. Однажды психолог Дэвид Кэллоуэй (Роберт Де Ниро) проснулся в 2…
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Андрей 15 июня 2020, 00:37
7 баллов из 10ти!
типичный фильм из типичных "хит-парадов" со всех щелей и утюгов - типа, 10 фильмов взрывающих мозг или 2 фильма с не… Читать дальше…
Карина 2 апреля 2015, 12:51
Чесно говоря, полностью и доконца я фильм не поняла. В чем заключается смысл? Сходила бы с удовольствием еще раз, чтобы понять доконца. Но фильм не супер, на "4" и на любителя.
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