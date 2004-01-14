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Постер мультфильма Отряд Америка: Всемирная полиция
6.4
Киноафиша Фильмы Отряд Америка: Всемирная полиция
6.4

Отряд Америка: Всемирная полиция

, 1998
Team America: World Police
США, Германия / приключения, анимация, боевик, комедия / 18+
Постер мультфильма Отряд Америка: Всемирная полиция
6.4

О фильме

Эта едкая политическая сатира рассказывает о команде супергероев под простым названием "Америка", которая путешествует по всему миру с целью уничтожения терроризма и "побочного" зла. История закручивается вокруг крутого новичка, попавшего в команду накануне новой операции...

В ролях

Трей Паркер
Трей Паркер
Ким Чен Ир
Мэтт Стоун
Мэтт Стоун
Additional Voices
Кристен Миллер
Лиза
Фил Хендри
Фил Хендри
Chechnyan Terrorist
Морис ЛаМарше
Морис ЛаМарше
Alec Baldwin
Челси Магритт
Французская мать
Даран Норрис
Spottswoode
Масаса Мойо
Сара
Джереми Шэда
Джереми Шэда
Jean Francois
Paul Louis
Self - Puppeteer
Режиссер Трей Паркер
Сценарист Трей Паркер, Мэтт Стоун, Пэм Брэди
Композитор Гарри Грегсон-Уильямс
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США / Германия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1998
Премьера онлайн 11 декабря 2004
Премьера в мире 14 января 2004
Дата выхода
3 февраля 2005 Россия UPI 16+
2 декабря 2004 Австралия
3 февраля 2005 Беларусь
10 октября 2004 Бразилия
14 января 2005 Великобритания
30 декабря 2004 Германия
14 января 2005 Дания
14 января 2004 Ирландия
23 марта 2005 Испания
13 мая 2005 Италия
3 февраля 2005 Казахстан
15 октября 2004 Канада
28 января 2005 Норвегия
11 октября 2004 США
3 февраля 2005 Украина
9 марта 2005 Франция
14 января 2005 Швеция
MPAA R
Бюджет $32 000 000
Сборы в мире $50 826 898
Производство Paramount Pictures, MMDP Munich Movie Development & Production GmbH & Co. Project KG, Braniff Productions
Другие названия
Team America: World Police, Equipo America: Policía mundial, Team America, American Heroes, Amerika Kommandó: Világrendőrség, Amerikan Gücü: Dünya Polisi, Amerikas komanda: pasaules policija, Biệt Đội Mỹ, Chîmu Amerika/Wârudo Porisu, Echipa America: Jandarmul mondial, Ekipa Ameryka: Policjanci z jajami, Escouade américaine: Police du monde, Team America - Maailman poliisi, Team America : Police du monde, Team america, police du monde, Team America: Detonando o Mundo, Team America: La policia del món, Team America: La policía del mundo, Team america: Maailma korravalvurid, Team America: Policía Mundial, Team America: Polícia Mundial, Tim Amerika: Svjetska policija, Untitled Trey Parker/Matt Stone Project, Америка командасы: Әлемдік полиция, Команда Америка: Світова поліція, Отбор Америка: Глобална полиция, Отряд «Америка»: Всемирная полиция, Тим Америка, チーム★アメリカ　ワールドポリス, 美國賤隊：世界警察, Team America World Police - UR, Team America: La policia del mundo, 环球特警组, Equip America, La policia del mon, T.A.反恐战队, Team America - World Police, Team Amèrica: La policia del món, Отряд америка, 팀 아메리카: 세계 경찰

Рейтинг мультфильма

6.4
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 26 августа 2024

Цитаты

Gary Johnston Мы — мудаки! Мы — безрассудные, высокомерные, тупые мудаки. А Гильдия киноактёров — слабаки. А Ким Чен Ир — засранец. Слабаки не любят мудаков, потому что слабаки получают по шее от мудаков. Но мудаки также наказывают засранцев — тех, кто хочет насрать на всё. Слабаки думают, что могут разобраться с засранцами по-своему, но единственное, что может наказать засранца — это мудак с яйцами. Проблема мудаков в том, что иногда они слишком усердствуют или делают это не в подходящее время.
Spottswoode Да, Гэри, да.
Gary Johnston И чтобы им это показать, нужен слабак. Но иногда слабаки так забиваются дерьмом, что сами становятся засранцами, потому что слабака отделяет от засранца всего полтора дюйма. Я мало что знаю в этом сумасшедшем мире, но знаю одно: если вы не дадите нам наказать этого засранца, то наши мудаки и слабаки окажутся по самые гланды в дерьме.

Отзывы о мультфильме

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