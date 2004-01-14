Gary Johnston
Мы — мудаки! Мы — безрассудные, высокомерные, тупые мудаки. А Гильдия киноактёров — слабаки. А Ким Чен Ир — засранец. Слабаки не любят мудаков, потому что слабаки получают по шее от мудаков. Но мудаки также наказывают засранцев — тех, кто хочет насрать на всё. Слабаки думают, что могут разобраться с засранцами по-своему, но единственное, что может наказать засранца — это мудак с яйцами. Проблема мудаков в том, что иногда они слишком усердствуют или делают это не в подходящее время.
Spottswoode
Да, Гэри, да.
Gary Johnston
И чтобы им это показать, нужен слабак. Но иногда слабаки так забиваются дерьмом, что сами становятся засранцами, потому что слабака отделяет от засранца всего полтора дюйма. Я мало что знаю в этом сумасшедшем мире, но знаю одно: если вы не дадите нам наказать этого засранца, то наши мудаки и слабаки окажутся по самые гланды в дерьме.