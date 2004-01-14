Gary Johnston Мы — мудаки! Мы — безрассудные, высокомерные, тупые мудаки. А Гильдия киноактёров — слабаки. А Ким Чен Ир — засранец. Слабаки не любят мудаков, потому что слабаки получают по шее от мудаков. Но мудаки также наказывают засранцев — тех, кто хочет насрать на всё. Слабаки думают, что могут разобраться с засранцами по-своему, но единственное, что может наказать засранца — это мудак с яйцами. Проблема мудаков в том, что иногда они слишком усердствуют или делают это не в подходящее время.

Spottswoode Да, Гэри, да.