Тренер Картер, 2005

Бывший баскетболист Кен Картер становится тренером школьной команды. Под его руководством коллектив добивается серьезных успехов, но вскоре Картеру становится известно, что у всех игроков начались проблемы с успеваемостью в школе. Тогда Картер решает прекратить тренировки и запрещает команде, не знавшей поражений, выходить на площадку, даже несмотря угрозу потери первого места в чемпионате. Спортсмены оказываются перед непростым выбором: взяться за ум или проиграть чемпионат.
Фильм основан на реальной истории, происшедшей в 1999 году в Ричмонде, штат Калифорния. Тренер школьной команды по баскетболу Кен Картер принял в середине сезона беспрецедентное решение, запретив игрокам, не испытавшим еще ни одного поражения, выходить на площадку из-за низкой успеваемости в школе. В итоге команда пропустила две игры в чемпионате, а юным баскетболистам был закрыт доступ в спортзал до тех пор, пока они не стали хорошо учиться. Поступок Картера вызвал одновременно и одобрение, и резкую критику со стороны родителей игроков и школьного руководства. Среди членов команды был и сын тренера, поступивший впоследствии в престижное учебное заведение.