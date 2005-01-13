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Тренер Картер Тренер Картер
Киноафиша Фильмы Тренер Картер
Coach Carter

Тренер Картер, 2005

2005 / США
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бывший баскетболист Кен Картер становится тренером школьной команды. Под его руководством коллектив добивается серьезных успехов, но вскоре Картеру становится известно, что у всех игроков начались проблемы с успеваемостью в школе. Тогда Картер решает прекратить тренировки и запрещает команде, не знавшей поражений, выходить на площадку, даже несмотря угрозу потери первого места в чемпионате. Спортсмены оказываются перед непростым выбором: взяться за ум или проиграть чемпионат.

  • Ченнинг Татум никогда не играл в баскетбол до съемок фильма, поэтому ему пришлось индивидуально заниматься с тренерами, чтобы подготовиться к роли.
  • На съемках присутствовал настоящий Кен Картер. По его словам, Сэмюэл Л. Джексон изобразил его на 98,5% верно. Сцены баскетбольных матчей, по его мнению, также получились очень реалистичными.
  • Когда у Кена Картера спросили, кто должен сыграть его в фильме, он сразу назвал Сэмюэла Л. Джексона.
  • Перед съемками этого фильма актерам пришлось пройти суровый трехнедельный баскетбольный лагерь, во время которого они тренировались по двенадцать часов в день.
  • Дебютный полнометражный фильм Ченнинга Татума. 
  • По случайному совпадению режиссер фильма и главный герой картины являются однофамильцами. Томас Картер и настоящий Кен Картер не имеют никаких родственных связей.

Фильм основан на реальной истории, происшедшей в 1999 году в Ричмонде, штат Калифорния. Тренер школьной команды по баскетболу Кен Картер принял в середине сезона беспрецедентное решение, запретив игрокам, не испытавшим еще ни одного поражения, выходить на площадку из-за низкой успеваемости в школе. В итоге команда пропустила две игры в чемпионате, а юным баскетболистам был закрыт доступ в спортзал до тех пор, пока они не стали хорошо учиться. Поступок Картера вызвал одновременно и одобрение, и резкую критику со стороны родителей игроков и школьного руководства. Среди членов команды был и сын тренера, поступивший впоследствии в престижное учебное заведение.

7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 14 января 2005
Премьера онлайн 3 августа 2005
Премьера в мире 13 января 2005
Возраст 12+
Режиссер
Томас Картер
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Роб Браун
Ричард Роберт
Рик Гонсалес
Рик Гонсалес
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тренер Картер 3 постера
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Тренер Картер
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