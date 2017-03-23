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Botongsaram / Ordinary Person

Обычный человек, 2017

2017 / Корея
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

1987 год. Майор криминальной полиции Сончин с удивлением узнает, что арестованный им мелкий нарушитель Тхэсон является подозреваемым в серии жестоких убийств. В ходе расследования у майора начинают возникать сомнения в том, что Тхэсон является тем самым серийным маньяком. В дело вмешивается начальник службы национальной безопасности Гильнам, который предлагает помощь в организации дорогостоящей операции для больного сына Сончина в обмен на то, что детектив перестанет сомневаться в виновности подозреваемого. После гибели при странных обстоятельствах журналиста, писавшего об этом деле, Сончин понимает, что от решения следовать букве закона или действовать в корпоративных интересах зависит не только карьера, но и жизнь его семьи.

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2017
Премьера в мире 23 марта 2017
Возраст 16+
Режиссер
Ким Бон-хан
В ролях
Сон Хён-джу
Чан Хёк
Ра Ми-ран
Ким Сан-хо
Чи Сын-хён
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Обычный человек 2 постера
ММКФ Лучшее исполнение мужской роли
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30 июня 2017 12:33
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