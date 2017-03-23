Обычный человек, 2017

1987 год. Майор криминальной полиции Сончин с удивлением узнает, что арестованный им мелкий нарушитель Тхэсон является подозреваемым в серии жестоких убийств. В ходе расследования у майора начинают возникать сомнения в том, что Тхэсон является тем самым серийным маньяком. В дело вмешивается начальник службы национальной безопасности Гильнам, который предлагает помощь в организации дорогостоящей операции для больного сына Сончина в обмен на то, что детектив перестанет сомневаться в виновности подозреваемого. После гибели при странных обстоятельствах журналиста, писавшего об этом деле, Сончин понимает, что от решения следовать букве закона или действовать в корпоративных интересах зависит не только карьера, но и жизнь его семьи.