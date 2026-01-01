Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Микеле Плачидо
Michele Placido
Киноафиша
Персоны
Микеле Плачидо
Микеле Плачидо
Michele Placido
Дата рождения
19 мая 1946
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Асколи-Сатриано, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Микеле Плачидо
Родился 19 мая 1946 года. Асколи-Сатриано, Италия.
Развернуть
Популярные фильмы
8.2
Спрут
(1984)
7.7
Субура: Кровь на улицах
(2017)
7.4
Живи легендой
(2014)
Фильмография Микеле Плачидо
6.4
Eight Postcards from Utopia
Eight Postcards from Utopia
документальный
2024, Румыния
6.3
Безумный гений
Eterno visionario
драма
2024, Италия / Бельгия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
Тень Караваджо
L'ombra di Caravaggio
биография, исторический
2021, Италия / Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
Итальянские каникулы
Odio l'estate
комедия
2020, Италия
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
4
Девятый калибр
Calibro 9
боевик, криминал, триллер
2020, Италия / Бельгия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.7
Субура: Кровь на улицах
драма, криминал, триллер
2017, Италия
6.6
Семь минут
7 minuti
драма
2016, Италия / Франция
Смотреть трейлер
4.8
Рождественский ужин
La cena di Natale
комедия
2016, Италия
Смотреть трейлер
Показать еще
Новости о Микеле Плачидо
От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках
ММКФ 2017: объявлен список победителей фестиваля
«Киноафиша.инфо» творит историю! Люди, имена, события, незабываемые моменты прошлого
5 продуктов из «Светофора», которые у меня не залеживаются: попробовала из-за цены, а повторно покупаю уже из-за вкуса
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
«Дом дракона 3» только закончился и вернется совсем не скоро: что известно о 4-м сезоне гражданской войны Таргариенов
«Смерть родителей и тяжелая психологическая травма»: новинка с Паламарчуком по уровню жести переплюнула «Невский»
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить