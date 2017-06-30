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Микеле Плачидо
Микеле Плачидо
Michele Placido
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Микеле Плачидо
Michele Placido
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Дата рождения
19 мая 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Асколи-Сатриано, Италия
Биография Микеле Плачидо
Родился 19 мая 1946 года. Асколи-Сатриано, Италия.
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Фильмография Микеле Плачидо
Тень Караваджо
биография, исторический
2021, Италия / Франция
0.0
Девятый калибр
боевик, криминал, триллер
2020, Италия / Бельгия
3.0
Рождественский ужин
комедия
2016, Италия
4.0
Семь минут
драма
2016, Италия / Франция
6.0
Выбор
драма
2015, Италия
5.0
Да здравствует Италия!
комедия
2012, Италия
6.0
Наблюдатель
боевик, триллер
2012, Франция / Италия / Бельгия
5.0
Любовь. Инструкция по применению
комедия, мелодрама
2011, Италия
7.0
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