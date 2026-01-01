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Микеле Плачидо
Микеле Плачидо Michele Placido
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Микеле Плачидо

Michele Placido

Дата рождения
19 мая 1946
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Асколи-Сатриано, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Биография Микеле Плачидо

Родился 19 мая 1946 года. Асколи-Сатриано, Италия.

Популярные фильмы

Спрут 8.2
Спрут (1984)
Субура: Кровь на улицах 7.7
Субура: Кровь на улицах (2017)
Живи легендой 7.4
Живи легендой (2014)

Фильмография Микеле Плачидо

Eight Postcards from Utopia 6.4
Eight Postcards from Utopia Eight Postcards from Utopia
документальный 2024, Румыния
Безумный гений 6.3
Безумный гений Eterno visionario
драма 2024, Италия / Бельгия
Смотреть трейлер
Тень Караваджо 6.5
Тень Караваджо L'ombra di Caravaggio
биография, исторический 2021, Италия / Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Итальянские каникулы 6.6
Итальянские каникулы Odio l'estate
комедия 2020, Италия
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Девятый калибр 4
Девятый калибр Calibro 9
боевик, криминал, триллер 2020, Италия / Бельгия
Смотреть трейлер Рецензия
Субура: Кровь на улицах 7.7
Субура: Кровь на улицах
драма, криминал, триллер 2017, Италия
Семь минут 6.6
Семь минут 7 minuti
драма 2016, Италия / Франция
Смотреть трейлер
Рождественский ужин 4.8
Рождественский ужин La cena di Natale
комедия 2016, Италия
Смотреть трейлер
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Новости о Микеле Плачидо
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