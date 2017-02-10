Молчание Ариадны, 2017

Адриана всегда была любимой тетей режиссера. Уверенная женщина, в свое время переехавшая в Австралию, оказывается внезапно арестованной в 2007 году во время посещения своей семьи в Чили. Ее обвинили в работе на печально известную секретную полицию времен Пиночета DINA (Управление национальной разведки), но она отвергала все обвинения. Ее племянница решила исследовать историю Адрианы и начала снимать фильм. К 2011 году ее расследование начинает расширяться. Внезапно тетя улетает из Чили, прямо перед судом. Адриана просит свою племянницу проинтервьюировать ее бывших коллег, чтобы доказать свою невиновность.