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Молчание Ариадны
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El Pacto de Adriana

Молчание Ариадны, 2017

2017 / Чили
7.5 Оцените
14 голосов
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О фильме

Адриана всегда была любимой тетей режиссера. Уверенная женщина, в свое время переехавшая в Австралию, оказывается внезапно арестованной в 2007 году во время посещения своей семьи в Чили. Ее обвинили в работе на печально известную секретную полицию времен Пиночета DINA (Управление национальной разведки), но она отвергала все обвинения. Ее племянница решила исследовать историю Адрианы и начала снимать фильм. К 2011 году ее расследование начинает расширяться. Внезапно тетя улетает из Чили, прямо перед судом. Адриана просит свою племянницу проинтервьюировать ее бывших коллег, чтобы доказать свою невиновность.

7.5 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 3 декабря 2018
Премьера в мире 10 февраля 2017
Возраст 16+
Режиссер
Лиссетт Ороско
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Молчание Ариадны 1 постер
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