Парижская опера, 2017

Документальную ленту «Парижская опера» снял небезызвестный представитель этого жанра - швейцарец Жан-Стефан Брон («Кливленд против Уолл-стрит», «Казус Блохера», «Швейцарская инженерия»). В картине в роли самих себя предстали: директор Парижской национальной оперы Стефан Лисснер, танцор Бенжамен Мильпье («Чёрный лебедь») и другие.
Опера Гранье существует в Париже с 1862 года и работает до сих пор. Именно это монументальное здание и его история окажутся в центре сюжета ленты «Опера». Зрителей ждёт путешествие за кулисы, которое приоткроет множество тайн одного из самых значимых храмов искусства в мире. Вместе с директором Парижской национальной оперы мы окунёмся в невероятную, вдохновляющую и порой жестокую атмосферу музыки и балета.
- Фильм «Парижская опера» получил награду Москвоского кинофестиваля как «Лучший документальный фильм»
- Нынешним директором Парижской национальной оперы является Стефан Лисснер. Именно период его правления охвачен в фильме
- Режиссёр-документалист Жан-Стефан Брон также написал сценарии к таким комедийным картинам, как «Мой брат женится» и «Большая свадьба»
Ироничный, вдохновляющий, а порой и жестокий фильм о музыке и балете показывает жизнь и страсти, царящие за кулисами одного из самых престижных храмов культуры в мире.