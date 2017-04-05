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Парижская опера Парижская опера
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L'Opéra

Парижская опера, 2017

2017 / Франция
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Ироничный, вдохновляющий, а порой и жестокий фильм о музыке и балете
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Причины посмотреть Факты О фильме

Документальную ленту «Парижская опера» снял небезызвестный представитель этого жанра - швейцарец Жан-Стефан Брон («Кливленд против Уолл-стрит», «Казус Блохера», «Швейцарская инженерия»). В картине в роли самих себя предстали: директор Парижской национальной оперы Стефан Лисснер, танцор Бенжамен Мильпье («Чёрный лебедь») и другие.

Опера Гранье существует в Париже с 1862 года и работает до сих пор. Именно это монументальное здание и его история окажутся в центре сюжета ленты «Опера». Зрителей ждёт путешествие за кулисы, которое приоткроет множество тайн одного из самых значимых храмов искусства в мире. Вместе с директором Парижской национальной оперы мы окунёмся в невероятную, вдохновляющую и порой жестокую атмосферу музыки и балета.

- Фильм «Парижская опера» получил награду Москвоского кинофестиваля как «Лучший документальный фильм»

- Нынешним директором Парижской национальной оперы является Стефан Лисснер. Именно период его правления охвачен в фильме

- Режиссёр-документалист Жан-Стефан Брон также написал сценарии к таким комедийным картинам, как «Мой брат женится» и «Большая свадьба»

Ироничный, вдохновляющий, а порой и жестокий фильм о музыке и балете показывает жизнь и страсти, царящие за кулисами одного из самых престижных храмов культуры в мире.

7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 23 ноября 2017
Премьера онлайн 10 апреля 2018
Премьера в мире 5 апреля 2017
Возраст 12+
Прокатчик Центр документального кино
Режиссер
Жан-Стефан Брон
Жан-Стефан Брон
В ролях
Стефан Лисснер
Стефан Лисснер
Бенжамен Мильпье
Бенжамен Мильпье
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Парижская опера 3 постера
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Парижская опера
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Всегда яркий и манящий внутренний мир театра никогда еще не был таким простым и понятным, как в фильме «Опера». Здесь все работают в определенном ритме и по только им понятному календарю. Каждый знает свою задачу и стремится выполнить ее лучше, чем на репетициях, чтобы запомниться и получить возможность работать в первом составе. Не обходится и без новичков, у которых возникают различные сложности - как языковые, так и физические. Эти проблемы либо решаются, либо человек…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Премьера фильма «Парижская опера» пройдёт на «Лендоке» Киностудия «Лендок» приглашает всех на премьерный показ картины «Парижская опера». Зрители погрузятся в атмосферу одного из самых известных театров мира. Что происходит за
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22 ноября 2017 23:49
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