Парижская опера, 2017

Документальную ленту «Парижская опера» снял небезызвестный представитель этого жанра - швейцарец Жан-Стефан Брон («Кливленд против Уолл-стрит», «Казус Блохера», «Швейцарская инженерия»). В картине в роли самих себя предстали: директор Парижской национальной оперы Стефан Лисснер, танцор Бенжамен Мильпье («Чёрный лебедь») и другие.

Опера Гранье существует в Париже с 1862 года и работает до сих пор. Именно это монументальное здание и его история окажутся в центре сюжета ленты «Опера». Зрителей ждёт путешествие за кулисы, которое приоткроет множество тайн одного из самых значимых храмов искусства в мире. Вместе с директором Парижской национальной оперы мы окунёмся в невероятную, вдохновляющую и порой жестокую атмосферу музыки и балета.