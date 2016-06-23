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Дневник машиниста Дневник машиниста
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Dnevnik masinovodje

Дневник машиниста, 2016

2016 / Сербия / Хорватия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

По статистике, в среднем за годы работы машинист поезда непреднамеренно приводит к смерти от 15 до 20 человек. Фильм рассказывает о жизни этих невинных убийц. 60-летний машинист Илия собирается на пенсию. Ему принадлежит печальные рекорд: за годы работы под колесами его поезда погибло 28 человек. 19-летний приемный сын Илии Сима следует по стопам отца и тоже становится машинистом. Перспектива случайно убить человека приводит его в ужас. Но дни идут, а несчастных случае все нет и нет. Тогда отец, опасаясь, что его чадо так и не станет машинистом в полном смысле этого слова, берет дело в свои руки.

7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 15 июня 2021
Премьера в мире 23 июня 2016
Режиссер
Милош Радович
В ролях
Лазар Ристовски
Петар Корач
Ясна Джуричич
Младен Нелевич
Нина Янкович
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дневник машиниста 2 постера
ММКФ Приз зрительских симпатий
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21 сентября 2016 14:24
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