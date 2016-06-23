Дневник машиниста, 2016

По статистике, в среднем за годы работы машинист поезда непреднамеренно приводит к смерти от 15 до 20 человек. Фильм рассказывает о жизни этих невинных убийц. 60-летний машинист Илия собирается на пенсию. Ему принадлежит печальные рекорд: за годы работы под колесами его поезда погибло 28 человек. 19-летний приемный сын Илии Сима следует по стопам отца и тоже становится машинистом. Перспектива случайно убить человека приводит его в ужас. Но дни идут, а несчастных случае все нет и нет. Тогда отец, опасаясь, что его чадо так и не станет машинистом в полном смысле этого слова, берет дело в свои руки.