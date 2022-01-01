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Карлос Саура
Карлос Саура
Carlos Saura
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Карлос Саура
Carlos Saura
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Дата рождения
4 января 1932
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Карлос Саура
Родился 4 января 1932 года. Уэска, Арагон, Испания.
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Фильмография Карлос Саура
Ренцо Пьяно, архитектор света
документальный
2018, Италия / Испания
5.0
Аргентина
мюзикл, документальный
2015, Аргентина / Франция / Испания
7.0
Фламенко, фламенко
мюзикл
2010, Испания
7.0
Я, Дон Жуан
мюзикл, драма, исторический
2009, Испания / Италия
7.0
Фадо
мюзикл
2007, Испания / Португалия
5.0
Саломея
драма
2002, Испания
7.0
Гойя в Бордо
драма, военный, биография
1999, Италия / Испания
6.0
Танго
драма, мюзикл
1998, Испания / Аргентина
7.0
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