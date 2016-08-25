Худшая из женщин, 2016

Ын Хи — актриса, которая даже в повседневной жизни примеривает на себя разные роли. Однажды она назначает свидание трем разным мужчинам и для каждого придумывает новый образ. Для одного она вежливая пай-девочка, для второго — откровенная и дерзкая, элегантная и женственная для третьего. Все идет прекрасно до тех пор, пока Ын Хи не начинает путать роли. И в этот самый непростой момент ее жизни Ын Хи встречает известного японского писателя, приехавшего в Сеул на презентацию очередного романа. Писатель поражен: Ын Хи определенно героиня его романа.