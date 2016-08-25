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Худшая из женщин
Киноафиша Фильмы Худшая из женщин
Worst Woman

Худшая из женщин, 2016

2016 / Корея
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Ын Хи — актриса, которая даже в повседневной жизни примеривает на себя разные роли. Однажды она назначает свидание трем разным мужчинам и для каждого придумывает новый образ. Для одного она вежливая пай-девочка, для второго — откровенная и дерзкая, элегантная и женственная для третьего. Все идет прекрасно до тех пор, пока Ын Хи не начинает путать роли. И в этот самый непростой момент ее жизни Ын Хи встречает известного японского писателя, приехавшего в Сеул на презентацию очередного романа. Писатель поражен: Ын Хи определенно героиня его романа.

6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 25 августа 2016
Режиссер
Чжон-гван Ким
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Худшая из женщин 2 постера
ММКФ Приз Жюри международной прессы (ФИПРЕССИ) за лучший фильм Основного конкурса
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